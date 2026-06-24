García- Sisti: el detrás de escena de un triunfo que nadie vio venir

En las horas previas, siempre, incluso ellas, hablaron de un escenario de paridad. Nadie de su entorno ni siquiera los políticos más experimentados pensaban en la posibilidad de que pudieran ganar como lo hicieron. En primer lugar se habló de un "voto a voto", tanto del oficialismo que representaba Sumar Universidad como de Espacio Plural, que fue la denominación con la que se presentó García junto a Sisti.

Una vez cerrado el comicio, la información de los fiscales de las mesas de las unidades académicas de Espacio Plural empezaron a mostrar las primeras sorpresas: en Ciencias Agrarias, de donde es decana María Flavia Filippini, la excompañera de fórmula de Gabriel Fidel, el candidato del oficialismo, arrojaba que en profesores, García perdía por sólo 5 votos. Los profesores son el voto que más vale en la ponderación para el cálculo.

En no docentes, García y Sisti arrasaron casi todas las mesas, a pesar de que ese claustro son es significativo a la hora del escrutinio pero mostraban una tendencia. El escrutinio paralelo que la agrupación ligada al peronismo montó en Educación - de donde es decana Sisti- reflejaba que la diferencia era irreversible y que la "leve ventaja" de la que en las últimas horas del escrutinio le daba a algunos dirigentes radicales a favor de Fidel, era un conteo totalmente erróneo.

García, siempre prudente, sólo dijo a MDZ: "estamos un poquito arriba pero esperaré el escrutinio oficial". No hizo falta: Gabriel Fidel la llamó para felicitarla y se puso a disposición. Fue entonces cuando faltan 10 minutos para las 21 que García salió de una oficina y abrazó a Sisti quien ya estaba llorando hacía como 15 minutos, casualmente porque se convertía en vicerrectora el día de su cumpleaños.

El grupo Mujeres y Universidad: García- Sisti

En el verano se empezaron a juntar un grupo de mujeres ligadas a la Universidad para plantear debates y la posibilidad de que desde ese espacio saliera una propuesta para el rectorado.

Adriana García se había presentado hacía cuatro años como candidata y a pesar de que ni su dupla ni la de Esther Sánchez y Fidel- actuales rector y vice- llegaron al 50%, no hubo balotaje. Una resolución de la Junta Electoral General para ese comicio decidió no contar los votos en blanco, por lo tanto, el oficialismo logró 51% mientras que la oposición 48%.

García fue a la Justicia Federal pero al ver que tenía que batallar tanto que podían intervenir la Universidad, abandonó la partida. Durante el último año comenzó a militar en el grupo de profesores extraordinarios- así lo llama la UNCuyo- a quienes están jubilados.

Pero fue del espacio Mujeres y Universidad donde salió la fórmula compuesta por dos mujeres y que se anotó en la competencia al filo del cierre de listas. Otra lista cercana al peronismo, que salió tercera en la primera vuelta y encabezó Javier Ozollo, intentó acordar con ella para que la dupla fuera Ozollo- García o García- Ozollo. La rectora electa se negó rotundamente. "¿Qué hago con Ana Sisti? Yo no le voy a hacer eso. Hasta acá llegamos juntas", repetía todo el tiempo García.

Como también replicaba el nombre de Ana Sisti cada vez que se le preguntaba sobre sus propuestas. Incluso, cuando no sabía que esta historia terminaba- o empezaba- como concluyó, había pensado que si apoyaba a algún listado que pasara a segunda vuelta, iba a hacerlo con la condición de algún espacio para Sisti. "Yo no quiero nada para mi, ella es joven, capaz y tiene mucha carrera por delante", decía.

Pero la vida da sorpresas. Y la historia que se repite, parece, al menos para García, la segunda vez ni como tragedia ni comedia: sino con la concreción del sueño de ser, por fin, la rectora de la UNCuyo.