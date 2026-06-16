La foto clave que logrará Adriana García de cara al balotaje

Posarán junto a Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, una de las dos fórmulas que quedó afuera de la segunda vuelta pero que con este gesto, saldrán a respaldar a las candidatas.

Los votantes de Ozollo son en su mayoría cercanos de un espectro ideológico más ligado al peronismo, aunque se cree en la Universidad que son más progresistas que los de la candidata que entró a la segunda vuelta. Por eso, esta situación tan buscada por la fórmula de Encuentro Plural será un hito en estos pocos días que quedan para la elección definitiva del 23 de junio próximo.

De todas maneras, los votos no son trasladables- es decir que Ozollo no es dueño de sus propios votos- pero se suma a la campaña por García- Sisti. "Vamos a trabajar para que ellas ganen el 23", sostuvo Ozollo en diálogo con MDZ.

El acuerdo incluye dos secretarías para el espacio pero no las ocuparía ni Ozollo ni Bernabé, pero sí gente de Proyecto Universidad Abierta Nexo al Futuro, que es el grupo del que participaron de la primera vuelta.

Javier Ozollo y agrupaciones estudiantiles

La foto será amplia. No sólo estarán Ozollo y Bernabé- de quienes se esperaban que tuvieran esta acción política que vienen gestando desde la semana pasada- sino que además, 17 agrupaciones estudiantiles, de acuerdo a lo que confiaron a MDZ desde el entorno de García.

De hecho, esos "apoyos" también será de muchos graduados y de profesores que participarán en persona de la convocatoria. Ya comenzaron a verse durante el fin de semana los respaldos: en redes sociales, de distintos claustros, hubo reels en Instagram con carteles que indicaban que "el 23 puede cambiar la historia", en clara sintonía con lo que busca García: ser la rectora y terminar con 12 años de administración ligada al radicalismo.

La importancia de Ozollo a la hora de contar los votos

El apoyo de Javier Ozollo a Adriana García puede convertirse en uno de los factores decisivos de cara al balotaje en la Universidad Nacional de Cuyo. En la primera vuelta, la fórmula oficialista encabezada por Gabriel Fidel fue la más votada, pero no logró superar el 50% necesario para evitar la segunda vuelta. En ese escenario, los votos obtenidos por Ozollo aparecen como un caudal clave que ahora podría inclinar la balanza hacia García, siempre y cuando sus votos se vayan a la candidata de Espacio Plural.

Según los resultados parciales difundidos durante el escrutinio, Fidel se ubicó alrededor del 39% de los votos ponderados, mientras que García quedó en segundo lugar con 29,5% y Ozollo se consolidó como una tercera fuerza con peso propio dentro de la comunidad universitaria con el 20%. La importancia política del respaldo de Ozollo radica en que representa a sectores académicos y estudiantiles que no se sienten identificados plenamente con el oficialismo universitario y que ahora podrían confluir detrás de García para disputar el rectorado en una elección mucho más pareja.

Además del valor numérico, el apoyo de Ozollo tiene una fuerte señal simbólica y estratégica. El balotaje ya no se definirá solamente entre dos candidaturas, sino entre dos modelos de conducción para la UNCuyo: la continuidad representada por Fidel- de la que él marca una diferencia- y la alternativa opositora encabezada por García, que es el planteo que hacen de su sector. Por eso, la capacidad de García para captar la mayoría de los votos que en primera vuelta fueron para Ozollo será determinante para intentar revertir la ventaja inicial del oficialismo y llegar competitiva a la definición del 23 de junio.