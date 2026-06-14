La última foto de Gaspi que conmocionó a sus seguidores tras el trágico accidente aéreo
Gaspi falleció tras un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro y la última imagen del joven causó conmoción.
tEn las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, un conocido youtuber argentino. El joven se encontraba en Brasil y participó en una de las veladas de boxeo que organiza el youtuber español Ibai Llanos.
La noticia causó conmoción y el mundo de Youtube comenzó a despedirlo: "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote", expresó Coscu.
Lucas Vignale, víctima también del accidente, compartió lo que fue la última foto de Gaspi antes de la muerte. En la misma se encontraba él acostado en una reposera al borde de la pileta y con su clásico traje.
Los detalles del accidente aéreo donde perdió la vida Gaspi
El youtuber argentino no fue el único en perder la vida en este trágico accidente ocurrido en Brasil, precisamente en Río de Janeiro. Alexander Souza (piloto), Lucas Brito Chaves (productor musical de Brasil), Lucas Vignale (director argentino de videoclips), Nickel Oliver Tree (músico estadounidense) y Charles Marsillac (piloto del otro helicóptero).