Mendoza despide el verano con tormentas y baja temperatura

El pronóstico del SMN anticipa una jornada ventosa, con cielo mayormente nublado y tormentas hacia la tarde-noche en Mendoza.

El viernes estará marcado por el descenso de la temperatura y el regreso de las tormentas en Mendoza.

Mendoza tendrá un viernes más fresco, con cielo mayormente nublado y condiciones inestables a lo largo de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima será de 18° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 24°, reflejando el descenso térmico respecto al jueves. Los vientos moderados a algo fuertes del sector sur serán protagonistas y harán que el ambiente se sienta más fresco durante buena parte del día.

nubes nublado lluvia clima temperatura pronóstico del tiempo fiesta de la cerveza Las lluvias se intensificarán hacia la tarde y la noche en distintos sectores de la provincia. Rodrigo D'Angelo / MDZ El cielo permanecerá cubierto en gran parte de la provincia y el tramo más inestable se concentrará hacia la tarde y la noche, cuando se esperan lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio mendocino.