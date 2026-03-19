Cortes de luz en Mendoza durante el fin de semana largo: qué zonas estarán afectadas hasta el martes

Edemsa anunció cortes de luz en Mendoza desde este viernes y hasta el martes, con interrupciones programadas en plena previa y durante el fin de semana largo por el feriado. El cronograma incluye zonas de Guaymallén , Las Heras, Maipú, Ciudad, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Según el detalle difundido por Edemsa, los cortes de luz alcanzarán barrios, calles puntuales, zonas urbanas y también sectores rurales. En varios casos, los trabajos fueron programados para la mañana, aunque también habrá interrupciones previstas durante la tarde.

En Guaymallén, los cortes se darán en calle Severo del Castillo, entre Pedro del Castillo y callejón Salcedo. También en calle Godoy Cruz, entre Milagros y Godolfredo Paladini, en Kilómetro 11. En ambos casos, será de 9 a 13.

En Las Heras, la interrupción afectará a toda la localidad de Polvaredas, de 11 a 15 .

En Maipú, habrá cortes en la intersección de calle Otondo Muñoz con Coria y zonas aledañas, de 15 a 17. También en calle Martínez, entre Tomasa de San Martín y Padre Vázquez, y entre Sargento Cabral, Pablo Pescara, Segura y Ozamis, de 9 a 13. A eso se suma calle Buenos Aires, hacia el este de Olascoaga, en La Primavera, de 9 a 11, y calle Proyectada I146, en Fray Luis Beltrán, de 9.45 a 13.45.

En Tunuyán, el cronograma incluye calle Santa Rosa, hacia el norte de Las Pintadas o Steindl, en Las Pintadas, de 14.30 a 18.30. También calle Juan Aveiro, entre San Julián y Lencinas, en Vista Flores, de 9.15 a 13.15.

En San Carlos, las tareas alcanzarán calle San Martín Norte, entre Fray Luis Beltrán y barrio El Esfuerzo; el sector comprendido entre Calderón, Lavalle, Espinosa y Carril Casas Viejas; y la zona de calle La Salada y Carril Casas Viejas, en loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. En todos los casos, el horario será de 9.30 a 13.30.

cortes de luz (3).JPG Habrá cortes de luz en zonas urbanas, barrios y sectores rurales durante varios días del fin de semana largo. MDZ

En San Rafael, habrá cortes en la Ruta Nacional 144, hacia el sur de Las Blancas, en Algodón Wine Estate S.R.L., Cuadro Benegas, de 15 a 18.30. También entre calles 6, Sardini, El Zanjón y El Tambo, en El Usillal, de 9 a 13, y en la Ruta Provincial 175, hacia el norte de calle El Escorial, en Las Malvinas, de 15.30 a 19.30.

Dónde habrá cortes de luz el sábado

El sábado, los cortes de luz serán más puntuales. En San Carlos, afectarán calle Estrella, entre Libertad y Ruta Nacional 40, de 8.30 a 12.30.

En San Rafael, en tanto, la interrupción será entre Mitre, Las Heras, Juan Agustín Maza y Emilio Civit, de 9.30 a 13.30.

Qué zonas estarán afectadas el domingo

En Ciudad, habrá cortes en la intersección de Garibaldi con Salta y zonas aledañas, de 10.40 a 13. También en Perú con Sarmiento y adyacencias, de 9 a 13, y en Entre Ríos con San Juan y áreas cercanas, de 8 a 10.30.

En Maipú, el servicio se interrumpirá entre San Martín, Ozamis, Padre Vázquez, Tropero Sosa y adyacencias, de 13 a 17. Además, habrá cortes en Coquimbito: en calle Urquiza, entre Tropero Sosa y Espejo Este; en Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros; en El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros; en Videla Castillo, hacia el oeste de Canal Pescara; y también en loteo Quintas de Rusell y barrio AMUPE II. Allí será de 8.30 a 12.30.

Los cortes de luz previstos para el lunes y el martes

El lunes, en Ciudad, la interrupción alcanzará el sector comprendido entre avenida Cooperativa y las calles Padre Llorens y Gran Capitán, de 9 a 13.

En Maipú, el lunes habrá cortes en Carril Gómez, entre Maza e Italia; en pasaje Giolito; y entre Caseros, Italia, Independencia y Carril Gómez, en Gutiérrez, de 9 a 13. También en calles Proyectadas I393, I390 e I395 y zonas aledañas, en Isla Chica, de 9.15 a 13.15. A eso se suman calles Paraíso, Proyectadas I325, I335 e I368, callejón Arizu hacia el sur de Ruta Provincial 60 y adyacencias, en Fray Luis Beltrán, de 9.30 a 13.30, y la intersección del lateral norte del Acceso Este con Yrigoyen y áreas cercanas, en Rodeo del Medio, de 8.45 a 11.45.

cortes luz electricidad operarios (1).JPG Mendoza tendrá corte de luz en distintos puntos de la provincia, con trabajos previstos tanto por la mañana como por la tarde. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En Tunuyán, el lunes el corte será entre Ruta Provincial 92 o calle San Martín, Urquiza, Güemes y callejón El Nevado, en Vista Flores, de 14.30 a 18.30.

En San Carlos, ese día se verán afectados el sector comprendido entre calles 2, El Cepillo, Finca Papes y Derinovsky, en El Cepillo, de 9.30 a 13.30, y la Ruta Nacional 40 hacia el sur de Arroyo Negro, en fábrica El Bosque y Viana Hermanos, de 9 a 13.

Ya el martes, en Tunuyán, el corte abarcará la zona comprendida entre 25 de Noviembre, San Martín, Fray Luis Beltrán y Lavalle, de 11 a 15. Por su parte, en San Carlos habrá interrupciones en Eugenio Bustos: una en la intersección de Quiroga con Costa Canal Uco y zonas aledañas, de 14.30 a 18.30, y otra en Quiroga y Constantini, hacia el norte de Canal Uco, de 9.30 a 13.30.

En medio del fin de semana largo, el cronograma difundido por Edemsa repartirá cortes de luz en varios puntos de Mendoza. Por eso, revisar las zonas y horarios puede evitar complicaciones en días en los que muchas familias aprovechan el feriado para viajar, descansar o realizar actividades fuera de la rutina.