Buenos Aires el pueblo al costado de la ruta que muchos pasan pero pocos descubren

A poco más de una hora y media de la capital aparece un destino que suele quedar fuera del radar. Este pueblo tiene laguna, historia y aire de campo.

El pueblo de Buenos Aires tiene en su laguna uno de los principales atractivos para escapadas de fin de semana.

En la provincia de Buenos Aires hay lugares que miles de personas cruzan sin detenerse. Rutas que conectan ciudades, caminos que se repiten cada fin de semana y, a un costado, pueblos que parecen quedar fuera del mapa turístico. Navarro es uno de ellos.

Ubicado a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo bonaerense se esconde entre caminos rurales y accesos que no siempre llaman la atención. Sin embargo, detrás de ese perfil bajo aparece un destino con identidad propia, marcado por la tranquilidad y el ritmo pausado del interior.

El corazón del lugar es la Laguna de Navarro, uno de los principales atractivos naturales del pueblo. Rodeada de vegetación y con espacios preparados para pasar el día, se convirtió en el punto de encuentro tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren actividades al aire libre.

navarro El casco histórico del pueblo de Buenos Aires conserva edificios y espacios ligados a la historia argentina. Wikipedia En sus orillas es común ver gente pescando, caminando o simplemente sentada frente al agua. También es posible realizar kayak, paseos en lancha o disfrutar de un día de camping, en un entorno que se mantiene simple y accesible.

Pero Navarro no es solo naturaleza. El pueblo también tiene un fuerte componente histórico. En sus alrededores se encuentra el sitio donde fue fusilado Manuel Dorrego, un hecho clave en la historia argentina que hoy forma parte de un circuito patrimonial y cultural. El casco urbano conserva esa identidad de pueblo bonaerense clásico, con plazas, edificios históricos y espacios que mantienen el espíritu de otra época. A eso se suman propuestas culturales, museos y celebraciones que refuerzan su vínculo con la historia y la tradición local.