El pueblo de Córdoba para una escapada: ríos, miel orgánica y atardeceres mágicos

El pueblo de Córdoba con aguas termales y ríos cristalinos que pocos conocen. Por qué este pequeño pueblo serrano es el mejor plan.

San Marcos Sierras no tiene apuro. Sus calles de tierra, sus dos ríos cristalinos y el aire puro de las sierras lo convierten en un lugar diseñado para ir despacio. El pueblo está cerca de Cruz del Eje, en Córdoba, y tiene una filosofía de vida que los propios lugareños practican y recomiendan: caminar sin prisa, respirar la flora y soltar el ritmo acelerado de la ciudad. Un antídoto para el estrés.

Un pueblo con historia, naturaleza y aguas termales a pocos kilómetros En el centro del pueblo hay una capilla de piedra y adobe construida en 1734, frente a la plaza principal Cacique Tulián. Ahí mismo funciona una feria de artesanos rodeada de construcciones coloniales y fachadas coloridas. A menos de dos kilómetros está el Museo Hippie, único en su estilo en el mundo, con objetos del movimiento contracultural de los años sesenta.

cordoba El río San Marcos recorre el pueblo y sus orillas guardan morteros de pueblos originarios, una acequia de riego y un antiguo molino. En sus márgenes también hay dos fuentes de agua hipotermal con propiedades minerales, ideales para un baño natural. El agua sale directa de la tierra con temperatura constante durante todo el año, sin importar la estación.

cordoba 3 El río Quilpo suma otro atractivo. Sus playas extensas y sus pozones cristalinos son perfectos para el relax sin multitudes. San Marcos Sierras es además Capital Provincial de la Miel y produce algunas de las mieles orgánicas más valoradas de toda la provincia de Córdoba. Los productores locales trabajan con colmenas en zonas de flora nativa sin agroquímicos.