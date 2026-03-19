De Mendoza al sueño Puma: la historia detrás de los tres chicos que ya pisan fuerte en la selección
Tres mendocinos llegan a Los Pumitas: talento, sacrificio y una oportunidad única para dar el salto grande en el rugby sudamericano.
No es solo una convocatoria. No es solo un torneo. Es una historia que se repite… y emociona.
Porque mientras el rugby argentino sigue mirando al futuro, Mendoza vuelve a decir presente. Esta vez, con tres nombres propios que empiezan a escribir su camino en Los Pumitas: Santino Brunetti, Juan Martín Cid e Ignacio Laborde. Pero detrás de esa lista hay mucho más que talento.
El origen: clubes, sacrificio y pertenencia
Brunetti desde Liceo. Cid y Laborde desde Marista.
Tres historias distintas, un mismo ADN.
Horas de entrenamiento, viajes, fines de semana enteros dedicados al rugby. Canchas embarradas, frío, lesiones y también sueños. Porque en el interior, llegar no es casualidad: es insistir cuando nadie mira.
Y ellos insistieron.
Rosario, la primera gran puerta
El Sudamericano no es un torneo más. Es el primer gran escenario donde estos chicos dejan de ser promesas para empezar a ser realidad.
El certamen se jugará en Rosario, con selecciones de toda Sudamérica y hasta dos equipos argentinos en competencia, en una clara apuesta al desarrollo y la proyección.
Ahí estarán ellos. Midiéndose. Probándose. Mostrando que pueden dar el salto.
El verdadero objetivo: mucho más que un título
El Sudamericano es apenas el comienzo.
Porque cada pase, cada tackle y cada decisión en la cancha es observada. Es evaluada. Es parte de un proceso que tiene un destino claro: llegar a Los Pumas.
Ellos lo saben. Y juegan con eso.
Mendoza hace tiempo dejó de ser sorpresa en el rugby nacional. Hoy es una fábrica de talento.
Y estos tres nombres no aparecen por casualidad. Son parte de una generación que viene empujando fuerte, que entiende el juego y que tiene algo clave: mentalidad competitiva.
Una historia que recién empieza
Brunetti, Cid y Laborde todavía no son figuras. Pero ya dieron el primer paso. Ese que muchos sueñan y pocos logran.
Hoy representan a Mendoza. Mañana, quizás, a todo un país.
Porque en el rugby —como en la vida— todo gran camino empieza con una oportunidad… y ellos ya la están jugando.