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De Mendoza al sueño Puma: la historia detrás de los tres chicos que ya pisan fuerte en la selección

Tres mendocinos llegan a Los Pumitas: talento, sacrificio y una oportunidad única para dar el salto grande en el rugby sudamericano.

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Los Pumitas intentarán subirse al podio del Mundial M20 de rugby, tal como ocurrió en 2016.

Los Pumitas intentarán subirse al podio del Mundial M20 de rugby, tal como ocurrió en 2016.

No es solo una convocatoria. No es solo un torneo. Es una historia que se repite… y emociona.

Porque mientras el rugby argentino sigue mirando al futuro, Mendoza vuelve a decir presente. Esta vez, con tres nombres propios que empiezan a escribir su camino en Los Pumitas: Santino Brunetti, Juan Martín Cid e Ignacio Laborde. Pero detrás de esa lista hay mucho más que talento.

El origen: clubes, sacrificio y pertenencia

Brunetti desde Liceo. Cid y Laborde desde Marista.

Tres historias distintas, un mismo ADN.

Horas de entrenamiento, viajes, fines de semana enteros dedicados al rugby. Canchas embarradas, frío, lesiones y también sueños. Porque en el interior, llegar no es casualidad: es insistir cuando nadie mira.

Y ellos insistieron.

Rosario, la primera gran puerta

El Sudamericano no es un torneo más. Es el primer gran escenario donde estos chicos dejan de ser promesas para empezar a ser realidad.

El certamen se jugará en Rosario, con selecciones de toda Sudamérica y hasta dos equipos argentinos en competencia, en una clara apuesta al desarrollo y la proyección.

Ahí estarán ellos. Midiéndose. Probándose. Mostrando que pueden dar el salto.

El verdadero objetivo: mucho más que un título

pumitas

El Sudamericano es apenas el comienzo.

Porque cada pase, cada tackle y cada decisión en la cancha es observada. Es evaluada. Es parte de un proceso que tiene un destino claro: llegar a Los Pumas.

Ellos lo saben. Y juegan con eso.

Mendoza hace tiempo dejó de ser sorpresa en el rugby nacional. Hoy es una fábrica de talento.

Y estos tres nombres no aparecen por casualidad. Son parte de una generación que viene empujando fuerte, que entiende el juego y que tiene algo clave: mentalidad competitiva.

Una historia que recién empieza

Brunetti, Cid y Laborde todavía no son figuras. Pero ya dieron el primer paso. Ese que muchos sueñan y pocos logran.

Hoy representan a Mendoza. Mañana, quizás, a todo un país.

Porque en el rugby —como en la vida— todo gran camino empieza con una oportunidad… y ellos ya la están jugando.

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