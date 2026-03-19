Jueves con tránsito normal en el paso a Chile y alerta por tormentas hacia la noche

Este jueves 19 de marzo, el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas. Desde la coordinación argentina informaron que el tránsito se mantiene fluido en ambos sentidos, tanto para particulares como para transporte de cargas y ómnibus.

Durante la mañana, las condiciones en la alta montaña son estables, con temperaturas que siguen siendo bajas en los sectores más elevados. Los registros indican 8° en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, -1° en Puente del Inca y -2° en Las Cuevas.

Si bien el inicio de la jornada presenta buen tiempo, el pronóstico anticipa un cambio de condiciones hacia la noche. Se espera nubosidad en aumento y precipitaciones en cordillera, lo que podría impactar en la transitabilidad con el correr de las horas.

En paralelo, el Paso Pehuenche se encuentra habilitado entre las 8.00 y las 20.00, lo que amplía las opciones de cruce hacia Chile desde el sur mendocino. El estado del camino es bueno durante la mañana, aunque también podría verse afectado por el desmejoramiento del tiempo.

Para este jueves en Mendoza se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una máxima de 31° y una mínima de 15°. Sin embargo, hacia la noche podrían desarrollarse tormentas, mientras que en cordillera se anuncian precipitaciones y viento.

Además, se mantiene la advertencia por viento Zonda en Malargüe, lo que obliga a extremar precauciones en esa zona y seguir las recomendaciones oficiales antes de viajar.

Movimiento sostenido en el inicio de la semana

Los datos del tránsito en el paso muestran un movimiento constante durante los primeros días de la semana. El lunes 16 de marzo ingresaron al país 2.565 personas y salieron 2.629, con un flujo muy parejo en ambos sentidos.

El martes 17, en tanto, se registró una leve baja en la circulación: 2.003 personas ingresaron y 1.981 egresaron. En ambos días, el movimiento de vehículos también se mantuvo equilibrado, con cifras que rondaron entre los 390 y 600 por jornada.

Este volumen refleja una actividad sostenida en el corredor internacional, que continúa siendo el principal punto de cruce terrestre con Chile. Con el pronóstico de inestabilidad, las autoridades recomiendan planificar el viaje y mantenerse informados sobre posibles cambios en el estado del paso.