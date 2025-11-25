Carlos Presti pasará a "disponibilidad" para asumir como ministro de Defensa: "Voy a seguir con jerarquía militar"

El teniente general del Ejecito habló con MDZ sobre su cargo en el Gobierno. Esta disposición no significa que "pase a retiro", como reclama la oposición. Evalúa posibles purgas en la cúpula militar.

Al término de la entrega de sables y diplomas a oficiales de las Fuerzas Armadas, el teniente general del Ejercito y próximo ministro de Defensa, Carlos Presti, habló en Casa Rosada y aseguró que está "preparado" para asumir este cargo en el Gobierno de Javier Milei.

En diálogo con MDZ, negó que pase "a retiro" en su tarea como militar, tal como reclama la oposición, aunque confirmó que pasará "a situación de disponibilidad". "Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar, desde ya. Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro, pero está contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situación y qué es lo que voy a realizar", señaló.

En el contexto de las Fuerzas Armadas argentinas, “pasar a disponibilidad” significa que un militar queda fuera del servicio activo, pero sin ser dado de baja. Es una situación administrativa transitoria.

Por otro lado, se mostró entusiasmado para esta responsabilidad en el Gabinete y manifestó tener proyectos que les propondrá al presidente: "Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente, una vez que me las apruebe, las daré a conocer".

La declaración de Carlos Presti DECLARACIONES PRESTI Sobre la actividad que encabezó Milei este martes con miembros de las fuerzas armadas, respondió: "Ha sido muy importante que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas haya hecho un alto en sus actividades para poder entregar los despachos y sables a todos los oficiales superiores que alcanzaron las distintas jerarquías de general. Así que para nosotros ha sido muy positiva la actividad de hoy".