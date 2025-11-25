Carlos Presti toma el timón: anticipan retiros y recambio en las tres fuerzas desde diciembre

La llegada de Carlos Presti al ministerio de Defensa anticipa cambios en las Fuerzas Armadas, con retiros y una renovación impulsada desde diciembre.

La designación de Carlos Presti como ministro de Defensa anticipa una ola de reacomodamientos en las cúpulas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que implicaría el pase a retiro de varios oficiales de alta jerarquía.

Presti, que actualmente integra el Estado Mayor del Ejército Argentino y conoce de cerca el funcionamiento del aparato militar, pretende iniciar su gestión con una renovación profunda en las líneas de mando. Aunque la decisión final le corresponde a Javier Milei, es el ministro de Defensa quien eleva las propuestas para designar a los jefes de las fuerzas.

La tradición castrense establece que, cuando un oficial es promovido a la jefatura de su fuerza, los superiores más antiguos deben pasar a retiro, lo que abre la puerta a una reconfiguración completa de los mandos.

Cambios en las Fuerzas Armadas Los cambios comenzarían a tomar forma a partir del 10 de diciembre, fecha en la que Presti asumirá formalmente la conducción del ministerio de Defensa. Hasta entonces, Luis Petri continuará a cargo de la cartera militar.