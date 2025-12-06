Floralis Genérica: así es la restauración del ícono porteño

La Ciudad de Buenos Aires avanza esta semana con la refacción de uno de sus símbolos más reconocidos: la Floralis Genérica. Tras meses de trabajos y un proceso técnico complejo, este lunes está prevista la colocación del último pétalo, un paso clave para completar la recuperación de la escultura ubicada en la Plaza de las Naciones Unidas.

La intervención se inició después del colapso de dos de los seis pétalos ocurrido el 17 de diciembre de 2023, cuando un fuerte temporal azotó gran parte de la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, la obra atravesó un extenso proceso de licitación, reconstrucción y modelaje, que incluyó tareas especializadas para garantizar la resistencia y estabilidad de la estructura.

El proceso de refacción de la Floralis Genérica Dentro de este largo procedimiento, lo que más demoró fue la reconstrucción en un modelo 3D, según comentó: "Llevamos los dos pétalos a Baradero, un grupo de ingenieros hicieron un modelo digital del pétalo. Pasaron en un programa de modelaje digital, se hizo el plano en 3D y, a partir de ahí, se le hizo una serie de estudios de resistencia al viento", explicó.

A partir de esto, luego comentó que ese estudio "te marca zonas rojas, entonces ahí se refuerza más y luego se le diseñaron unos refuerzos estructurales para que no vuelva a pasar".

Proceso de refacción Floralis Genérica Gentileza OSP Además, mencionó la dificultad para reparar el pétalo, dada la forma del mismo y que cada uno tiene una forma distinta. "Mientras tanto, el pétalo se fue desarmando, se fue reparando lo original, las piezas que estaban rotas. Hubo mucho mecanizado de aluminio, que es muy complicado, es algo casi artesanal". Donde, según explicó, dada la complejidad de la tarea y el tiempo que requería de trabajo, eligieron trabajar un pétalo a la vez.