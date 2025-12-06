Patricia Jebsen habló de la importancia de la marca personal y el nuevo negocio que la sorprendió

Cuando comenzó su carrera corporativa , lo que menos imaginaba Patricia Jebsen es que se iba a convertir en una referente para la juventud, en una todavía inexistente red social llamada TikTok . Hoy en día, aunque sigue siendo miembro de varios directorios de empresa, su rol como creadora de contenido en redes sociales es cada vez mayor. A partir de un video donde su hija mostraba la agenda de viajes de su madre, Jebsen terminó dando consejos laborales por redes sociales: desde como armar un CV acorde a estos tiempos hasta como darse cuenta cuando uno tiene que dejar su trabajo y buscar nuevos horizontes. Ahora, en diálogo con MDZ , Patricia Jebsen trae su nuevo libro y cuenta que le depara a futuro en un vida profesional que parece nunca acabar.

- ¿Patricia en el CV qué ponés? ¿influencer, emprendedora, empresaria? - Últimamente no sé qué decir. En realidad les digo que soy miembro de directorios , que eso es lo que hago. O sea, de eso vivo. Pero también cada vez más digo que hago contenido en redes.

- Y hoy nos traes tu nuevo libro: Pensar Diferente. - Exacto. Me traje el libro. Tampoco pensé nunca que lo iba a hacer. O sea que iba a ser escritora. Chicos, es algo increíble. Pero hace un poquito más de un año me contactó un editorial, Urano, y me dijeron "vamos a escribir un libro" y yo les dije "no vamos a escribir un libro". Hasta que insistió tanto que escribí un libro.

- ¿Es un recorrido biográfico? - Tiene distintas partes. La primera parte es más mi vida hasta que llegué al mundo corpo. Es un poco para explicar de dónde vengo, que creo que muchas veces la gente me conoce en redes...hay gente que te conoce todo, sabe cómo se llama tu perro, tu gato, todo. Hay gente que no. Entonces dije "vamos a contar un poco eso". Después hablo bastante del mundo corporativo y de mis cambios, porque yo considero que la carrera es de uno y que uno tiene que ir tomando los desafíos, así que explico bastante las transiciones, sobre todo. Después hay una parte que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora en redes y lo último es como conseguir trabajo. Dejé una guía para ayudar a conseguir trabajo a la gente, que es lo que hago todos los días en redes.

- Yo voy a ir un poquito para atrás antes hablar de trabajo. Me dijiste que nunca pensaste que ibas a ser escritora. ¿Qué pensabas que ibas a hacer a los 18 años cuando terminaste el colegio? - Antes de los 18 quería ser piloto de avión, pero en Argentina no había pilotos mujeres en Aerolíneas en ese momento. Entonces dije "¿para qué voy a estudiar algo que no voy a poder trabajar? ¡Error, error, chicas! Hay que estudiar lo que uno quiere. Pero bueno, en ese momento era un poquito distinta la sociedad. Y entonces mi mamá me dice "andá a hacer un test vocacional" . Hice un test vocacional con una amiga y ahí me dijeron que estudie Relaciones Públicas, que es mi carrera de grado, que yo ni la conocía.

Era una carrera muy nueva en ese momento y amé mi carrera, la amo de hecho. Creo que me sirvió mucho para lo que hago hoy en redes también, saber comunicar. Y hace poco gané el Eikon, el premio al Comunicador del Año. Eso era como ganar el Martín Fierro chicos, como el Oscar para un comunicador. Así que nada, súper feliz. Después, siempre supe que iba a trabajar en relación de dependencia, de alguna forma, que iba a crecer en las organizaciones.

- Pero hoy en día está muy en boca de todos el tema de la vocación. ¿Existe la vocación o la vas encontrando en el camino?

- Yo creo que la fui encontrando. O sea, no estudié Medicina. Yo creo que la vocación es si querés ser arquitecto o médico, okey. Pero en el mundo del trabajo yo creo que es más una vocación de hacer algo que te gusta. Porque también fui cambiando mucho en mi carrera. Yo estudié muchas veces. Me fui a Alemania, me fui a Inglaterra, estudié un montón, me capacité toda la vida. Pero creo que la vocación la vas encontrando en lo que hacés. A mí me gustaba lo que hacía.

Vocación-Patricia Jebsen Patricia Jebsen sobre la vocación. Video: Santiago Aulicino/MDZ.

- Y más allá de esto, ponele que viene alguien, como vos a los 18, y está viendo que estudiar. ¿Recomendás algo en específico para estudiar hoy en día?

- No. Recomendar es muy duro. Les encanta eh, me escriben para eso: "¿Pato qué estudio?" ¡Bueno, no sé, qué se yo! O sea, hay tantas cosas que tenés que tener en cuenta para decirle a una persona qué estudie...pero yo lo que les recomiendo siempre es que hagan un test vocacional. Primero, porque hay muchas carreras que no conocemos, ni vos ni yo...

- Como te pasó a vos.

- Exacto, como me pasó a mí. O sea, hoy hay carreras de inteligencia artificial, carreras que que no tenemos ni idea, que no existían hace diez minutos. Segundo, creo que también las universidades son para cada perfil, no todas las universidades son para todos. Por ejemplo, todo el mundo pregunta "¿qué recomendás? ¿universidad pública o privada? Recomiendo lo que va con ese perfil. Si es una persona hiper independiente, ordenada, que no tiene problema, feliz que vaya a la UBA. Pero si es alguien que es un desbole, que le cuesta un montón...que lo ordene una universidad privada. Al final lo importante es que te sirva. Y después también hay carreras que son para algunas universidades y otras para otras. No todas las universidades son buenas en todas las carreras.

En mi caso, por ejemplo, yo estudié en una privada y mi hermana estudió en la pública, pero porque las carreras que elegíamos...mi carrera ni existía en la pública. Bueno, entonces creo que lo que les digo es eso, estudien algo primero, que les apasione, que les guste. Si no saben que los apasiona, algo que puedan hacer varias cosas...una ingeniería, una administración, algo que sea lo más abarcativo posible. Y después, lo que les digo siempre, es que traten de trabajar y estudiar al mismo tiempo.

- Eso te iba a preguntar: ¿recomendás siempre, desde el primer año?

- Ojalá, si pueden. Si no pueden, porque el primer año por ahí te tenés que organizar y tenés la suerte que tus papás te bancan, pasantía de verano. Pero empecemos jóvenes. A vos te debe haber pasado.

Cuando uno estudia y trabaja, mucho de lo teórico que aprendiste en la universidad, lo bajás a la realidad y aprendés, porque lo haces carne. Es distinto. Cuando yo aprendo, no sé, a escribir una nota, que fue a la vez publicada, no es lo mismo que si practicas para la facultad. Eso pasa con todos los trabajos.

Hay trabajos donde no podés ejercer. Si yo estudio medicina, no puedo, necesito hacer la residencia. Pero en la mayoría de las carreras vos podés empezar. De hecho, hasta a veces recomiendo que lo hagan gratis. Se enojan en esa parte. Pero bueno, si yo tengo que priorizar, estudiar y trabajar de algo que estoy estudiando, aunque lo tenga que hacer gratis, creo que eso sirve mucho.

- Nombraste a la inteligencia artificial. Calculo que te llegarán algunos mensajes al respecto ¿Pato qué va a pasar con esto? ¿Qué estudio ahora?

- Todos los días (risas)



- ¿Y qué les contestas?

- Primero lo que les contesto es "depende como vos lo encares". O sea, lo que estamos seguros todos es que ya vino, ya está. ¿Entonces, qué hacemos nosotros para adaptarnos a eso? Primero hay que estudiar lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance. Segundo, lo que está pasando en las empresas es que la gente ya la usa. Más del 50% de las personas ya usan la inteligencia artificial y solo el 5% de las empresas capacitan en inteligencia artificial. O sea que la gente, señores empresarios, están usando sus datos en algún lado que ustedes no quieren. Pero es así. Si vos ya estás acostumbrado a usarla todos los días y a vos la empresa no te da las herramientas, la vas a seguir usando. Un poco pasó lo mismo con Internet hace varios años. Entonces, de nuevo, la gente ya lo está usando. Creo que la persona que te dice "me da miedo" sería bueno que replantee un poquito qué es lo que le da miedo.

Esto es lo mismo que cuando nosotros empezamos a usar Excel, por ejemplo. En algún momento lo vas a tener que usar. Tenés que pedir que alguien te enseñe, alguien que te capacite, o lo que sea. Creo que es muy importante que entendamos que la inteligencia artificial ya vino, que ya está acá y que la tenemos que aprender a usar y acoplarnos.

Y después hay una pregunta que me gusta mucho, que va más allá de la inteligencia artificial. Hagánsela todos una vez por años chicos acá, todos los que están del otro lado de las cámaras: s hoy tuvieran que tomar alguien, ¿me volverían a tomar a mí?. Es una pregunta muy, muy dura. ¿Por qué? Porque pasan los años y "total, bueno, yo estoy hace mucho acá, estoy acomodado", pero vos todos los días competís contra el mercado. Entonces es muy importante que si nos falta algo, puede ser que nos falte algo que no hayamos aprendido, una herramienta, la desarrollemos. Porque tenemos que ser empleables toda la vida si queremos trabajar en relación de dependencia, no por otra cosa.

- Y vos siempre hablas sobre "tu curva de aprendizaje", que son tres años.

- Muy bien, todo el mundo conoce mi curva, muy bien (risas).



- Todos conocemos eso. Aclaramos por las dudas qué es: el primer año aprendés, el segundo te acomodas en el puesto de trabajo y después te aburrís.

- Exacto. A veces duraba un poquito más, pero en general era tres años. ¿Pero por qué es importante conocer nuestra curva? Porque cuando creces, cuando empezamos un trabajo, siempre aprendemos. Todos. Aprendes de la empresa, aprendes de tu jefe, aprendes de tus compañeros, todo. Cuando ya estás en la meseta, lo que te pasa es que, si vos te quedas, te dejas estar, esa caída hace que vos empieces a trabajar peor. Porque como estoy aburrido, ¿qué hago? Empiezo a hacer la plancha, a hacer peor las cosas. Si nosotros no cuidamos de que estemos cayendo ahí, lo que nos puede pasar es que nos saquen de la compañía o nosotros mismos decidamos irnos. Entonces, cuando yo estoy arriba lo que hago es empezar a "pedir pista", como digo. Empiezo a decir "necesito nuevos desafíos, necesito más cosas".

- Vas así, directamente, a la oficina del jefe, "che, dame algo nuevo".

- Así, directo (risas). "Necesito un equipo más grande, un país nuevo, un proyecto nuevo", lo que sea. Y la verdad es que generalmente lo obtuve.

- ¿No crees que ahora en las nuevas generaciones la curva es cada vez más corta?

- Diez minutos dura.

- ¿Y eso no complica a veces la dinámica laboral?

- Sí, por supuesto, porque no todos podemos dar cosas nuevas todos los días. No todos podemos ascender a nuestros equipos todos los días. Mirá, nosotros tenemos hoy cuatro generaciones trabajando juntas. De los baby boomers a los gen Z. Y después espera que vengan los próximos, porque faltan dos minutos para que se suban al mercado laboral. El problema que tenemos con esas cuatro generaciones es que tenemos expectativas totalmente diferentes.

Los gen Z te renuncian por WhatsApp, cortan con la novia por WhatsApp, hacen todo por WhatsApp. Un baby boomer jamás va hacer eso. Entonces, ¿cuál está bien? Y, en realidad el baby boomer es el que está bien porque es lo que se corresponde por la ley, va y manda el telegrama, pero no importa...La realidad es que nosotros no tenemos que juzgar a las generaciones. Lo que tenemos que entender es que que piensa cada generación, cómo se comunica, qué pretende en las empresas, qué pretende de un líder, y eso es un gran desafío que estamos viviendo en este momento en todo tipo de organización. Porque lo que está pasando es que nos juzgamos. "No, porque no trabajan, no, porque se priorizan ellos, porque quieren viajar". Lo escuchás todos los días me imagino. Y, la realidad, es que creo que lo que tenemos que hacer, los que lideramos personas, es entender a esas personas y trabajar un plan para cada uno. Esto es algo muy desafiante, porque antes los líderes hacíamos todo para todos por igual. Tengo la caja navideña para todo el mundo...

- Vos decís que se viene un mercado laboral como personalizado...

- Mucho más personal, mucho más personalizado. Como todo. El contenido que vos consumís es personalizado, la noticia, todo...cada vez queremos más cosas que sean para nosotros. Antes mirábamos la tele, todo lo mismo, a la misma hora, todo igual. Bueno, eso está cambiando, y lo mismo pretendemos con los trabajos.

- Ahora justamente se está hablando de una reforma laboral en el país, pero sigue ese formato estandarizado. ¿Cómo se puede llegar a algo tan personalizado? ¿O la empresa lo tiene que ver eso?

- De nuevo, en las empresas es muy difícil porque si tenés una empresa de 10.000 empleados no podés decir "bueno, listo, hago un plan para cada uno". Pero en los líderes sí, porque los líderes no tienen 10.000 empleados. Los líderes tienen 5, 6 o 7 abajo, esos tienen otros y así. Entonces, lo primero que tiene que hacer un líder es escuchar. Escucha activa, es una de las habilidades blandas más requeridas hoy en día para los líderes, que es "¿qué necesitas?"

A veces no es plata. A veces necesito trabajar desde mi casa hoy o "estoy aburrido, ¿me das algo nuevo?". O necesito cambiar de área porque no quiero ser más periodista, quiero trabajar en comercial. Ese tipo de escucha primero la tiene que tener el líder con la persona y después tiene que ayudarte a que eso pase. Creo que el desafío de los líderes hoy es eso. Y es un gran desafío, porque le tenés que dedicar mucho tiempo a la gente. Antes vos bajabas una orden y sucedía, o no, pero bueno.

- A ver, mercado laboral personalizado, competitivo cómo decíamos antes...y acá me meto un poco en tu métier de los últimos tiempos que son las redes sociales. ¿Todas las personas tendríamos que tener una marca personal en redes sociales? No te digo lo de Beltrán Briones, que vino acá y nos dijo "30 videos por día". Quizás no tanto...

- ¡Genio! Beltrán pará de subir videos (risas)

- ¿Pero habría que tener una marca así, más desarrollada, para todos nosotros?

- Hablemos un paso antes de las redes sociales. Todos tenemos una marca personal. Yo ahora salgo de acá y le pregunto a las personas por vos y todos me van a decir algo. Tres o cuatro características tuyas me van a decir. Esas características las vamos generando toda la vida. La gente me decía "¿a qué edad tengo que empezar?" ¡Desde que naciste se hace una marca personal! Porque en el secundario a tus compañeros les puedo preguntar y me van a decir quién sos. Entonces, la marca personal la vamos generando toda la vida. El tema es cómo hacemos para multiplicar esa marca personal, para que muchas personas nos conozcan. ¿Antes qué hacíamos? Salíamos en los diarios. Moríamos por salir en la tapa de La Nación, Clarín, MDZ (risas) Queríamos salir en los diarios chicos. Era nuestra máxima prioridad, el sueño de todos.

La realidad es que hoy, obviamente, son muy importantes los diarios, son importantes la radio, los podcast, pero hay tantos formatos...o sea, si yo quisiera estaría todo el día. Es así. Estaríamos todo el día porque hay tantos formatos y cada formato lo consumen personas distintas, obviamente. La diferencia es que antes dependíamos de un tercero y hoy podemos hacer nosotros nuestra marca personal. O sea, Beltrán hace videos y los sube. Obviamente, después logró que lo invites vos, o que que vaya a un canal de televisión, o lo que sea. Y obviamente eso es muy importante, pero creo que lo más importante es entender que de nosotros depende la marca personal. También es verdad que la marca personal la vamos generando con las acciones que hacemos.

Yo me acuerdo que una de las cosas a las que más miedo le tenía yo, de cuando me fui del mundo corporativa, era perder el apellido. Todos tenemos un "apellido corpo". Ese "apellido corpo" nos da prestigio, hace que nos escuchen, que nos inviten a reuniones. Y cuando yo me iba dije "wow, ahora no voy a hacer más Pato de Mercado Libre, Pato de Falabella, Pato lo que sea"...y después me di cuenta que si uno hace bien las cosas en el mundo corporativo, tu apellido es importante. Pero tenés que haber hecho las cosas bien: haber sido buen líder, ser bueno con tus proveedores, ser una persona ética, un montón de cosas. Si hiciste todo bien, cuando salís del mundo corporativo, la gente te sigue atendiendo, llamando. Si hiciste todo mal...(risas)

- Vos Pato hiciste todo bien, porque mirá, te voy a contar: hoy subí a Instagram, puse para mis amigos, "hoy viene Pato, que le preguntarían". Y una amiga me pone "me encanta Pato. Le sigo todos los videos. Me encantaría ser como ella, pero quiero que me explique bien cómo es su día a día". Yo sé que debe ser muy variado, pero contame un poco.

- Te cuento el día de hoy. Me levanté muy temprano y mi primer call fue a las 07:30. Después hice dos contenidos, porque tenía que hacer unos videos para hoy. Después tuve otro call. Después tuve una charla con una empresa grande, una videoconferencia con mil empleados. De ahí me fui a un almuerzo con Meta. Del almuerzo con Meta tuve tres calls acá en el bar de la esquina y ahora estoy acá. Ese es mi día (risas).

El día a día de Patricia Jebsen Patricia Jebsen habla sobre su rutina. Video: Santiago Aulicino/MDZ

- Por ejemplo, en una de esas calls, ¿qué temas tratás? ¿O en la charla para la empresa?

- En la charla para la empresa, lo que hablamos hoy, es sobre el plan de carrera y cómo hacer carrera en la empresa. Pero después tengo otras charlas, de otras empresas, donde hablo del mundo del comercio electrónico, porque yo trabajé toda la vida en comercio electrónico...depende. Esta semana, justo, es una semana chicos que...

- Movida

- ¡Muy! Mi meta es llegar al 20 de diciembre y después vacaciones (risas).

- Y Pato, vos empezaste en Mercado Libre cuando no era Mercado Libre todavía. ¿Cómo distinguis, cómo olfateas eso, cómo la ves y decís "che, este lugar está empezando, pero es por acá?

- No, no sé si la ves. Vos sí ves en las entrevistas. Yo siempre digo que, en la entrevista no es que ellos, la empresa, te contrata a vos, sino que vos tenés que comprar el proyecto. Hay algo en la entrevista que te tienen que atraer: o el nombre de la empresa o el desafío... a mí me encantan las startups porque es como el desafío de escribir una historia. Y Mercado Libre era eso. Yo entré para crear el sector de Prensa y Comunicación, porque Marcos tenía que empezar a hablarle a los accionistas, a los medios. Ahora ya lo hace perfecto o sea, solito. Pero en ese momento nos había dicho que había que crear ese sector y lo creamos. Así que fue como muy entretenido ese momento y siempre me acuerdo de invitar a los periodistas a Mercado Libre.

Entonces venían y pasaban por la parte de tecnología. Ahora también van los periodistas, pero es enorme. En ese momento era como era chiquitito, era medio piso del lugar donde estábamos. Así que siempre me acuerdo que los acercaba mucho para que conozcan, porque era todo el momento del auge del e-commerce, recién empezaba. Había que explicar hasta por qué la gente iba a comprar por Internet. No había medios de pago, no había logística, no había nada.

Pero vos lo que ves en las entrevistas es en general, sobre todo en un startup, Si realmente las personas que te están entrevistando te van a aportar un valor, si te parecen interesantes, si te venden bien su proyecto. Eso es lo que buscas en una entrevista cuando vas a trabajar en un startup, sobre todo.

- ¿Y hoy qué tipo de proyecto ves como ese Mercado Libre en 2004, digamos, que vos digas "ahí pondría una fichita"?

- ¿La inteligencia artificial ya está, no? Yo estuve en China hace un mes y me sorprendió mucho todo lo que es live streaming, o sea todo lo que es live shopping, que allá es muy grande. Es la venta desde las redes sociales en vivo, que acá todavía no lo tenemos. Primero, acá en las redes sociales todavía no se puede comprar, porque vos no podés poner un link. Vos necesitas que en TikTok te permita tener un link. Porque vos estás mirando un video y tenes que poder comprar, si no, no tiene sentido. Pero en China es impresionante. Fuimos a un estudio, que era uno al lado del otro, todos haciendo contenido, cada uno para una marca. Imagínate un locutor que labura ocho horas contando un producto pero interactuando con la audiencia. Como si fuera un live de una red social pero con venta. Eso me sorprendió muchísimo y creo que se va a venir en algún momento.

- Y ahora sí, para cerrar Pato, ¿qué te deparan los próximos años?

- Uf, que buena pregunta (risas) Por ahora quiero seguir viajando. Yo viajo una vez por mes, por eso me hice famosa en TikTok. El año que viene seguramente voy a hacer más contenido, pero distintos formatos, no tanto el contenido que estoy haciendo. Lo voy a seguir haciendo, quédense tranquilos, no me voy a ir de TikTok y de Instagram. Pero creo que tengo que hacer formatos por ahí poco más largos, con un poco más de profundidad. Y no sé, la verdad que tengo muchos proyectos, pero ahora estoy eligiendo. ¿Viste que hay momentos del año donde uno para y dice "qué es lo que me gustó este año y qué quiero para el que viene? Estoy en ese momento. Pero muchas cosas, no sé, divertido. Y si no, me lo invento, es así (risas)

- Gracias Pato por venir.