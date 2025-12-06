El Mercado de Arte Contemporáneo reúne a 2.500 artistas de todo el país

El Mercado de Arte Contemporáneo ( MAC ) inició su edición 2025 el 4 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 7 en el Centro de Convenciones “Juan Bautista Bustos” de Córdoba , consolidándose como uno de los encuentros de arte más relevantes del país.

Bajo el lema “Sobre lo Mercurial” , la curaduría de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll propone reflexionar sobre la versatilidad, el movimiento y las transformaciones de las prácticas artísticas actuales, en un escenario cultural atravesado por nuevas sensibilidades y cambios acelerados.

A lo largo de sus ediciones, el MAC se ha posicionado como un espacio estratégico para artistas, galerías, curadores/as, coleccionistas y agentes culturales, fortaleciendo la profesionalización del sector y funcionando como un nodo clave en el mapa cultural argentino. Su alcance federal y su capacidad para generar vínculos, circulación de obra y nuevas oportunidades han impulsado el surgimiento de ferias y mercados en diversas provincias del país.

La feria puede visitarse con entrada libre y gratuita en el Centro de Convenciones Córdoba : este sábado 6 de 16 a 21 h; y el domingo 7, de 16 a 20 h. Este espacio refuerza la capacidad de Córdoba para albergar propuestas culturales de alcance nacional e internacional, reafirmando su rol como polo artístico y creativo.

Los ejes de esta edición son Carlos Paz con la Semana del Arte Contemporáneo (SAC 2025) y Ruta Periferia, que recorre las localidades de Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja. Ambas iniciativas buscan integrar arte, comunidad, paisaje y patrimonio, generar nuevas rutas culturales y fortalecer el trabajo conjunto entre artistas, instituciones, espacios públicos y emprendimientos locales.

Semana del Arte Contemporáneo (SAC)

Hasta el lunes 8 de diciembre, Villa Carlos Paz será sede de una semana dedicada al arte contemporáneo, con actividades en el Puente Uruguay y su entorno.

Con el lema “Nuevas Mitologías”, los curadores Natali Bonaudi y Cruz Marguett convocan a construir un relato simbólico contemporáneo para la ciudad, a través de muestras, performances, intervenciones urbanas, charlas y encuentros entre artistas y comunidad.

Entre las actividades destacadas se encuentran la muestra de BON Itinerante, foros sobre arte y educación, una performance inaugural y el cierre colectivo “El mito somos nosotros”.

Ruta Periferia: Salsipuedes – Agua de Oro – La Granja

Esta ruta propone un corredor artístico, cultural, gastronómico y de hospitalidad que conecta tres localidades serranas: Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja. Del 4 al 7 de diciembre, de 12:30 a 20 hs, espacios públicos y privados se suman a esta red que amplía el ecosistema con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura y los municipios involucrados.

En Salsipuedes, el Concejo Deliberante exhibe esculturas de Roxana Viotto, Silvia Viviana Carballo y Ricardo César Ricapito, mientras que Mirá Silvina presenta dibujos de Guillermo Gofré. En Agua de Oro, Casona Ismeria reúne instalaciones y obras de Tristán Cabrera, Soledad Simón y Agustina Rodríguez Suhurt; Argüello & Bouchet presenta heliografías de León Ferrari; y San Leonardo exhibe una instalación de Eduardo Pla y cerámicas de Stella Galeasso. En La Granja, Estancia La Paz muestra obras de Marcos Furer y Santiago Lena, y Daniel Sedita Atelier forma parte del circuito.

El MAC acompaña esta amplia agenda, reconociendo su relevancia para el fortalecimiento de la escena contemporánea en toda la provincia. Este fin de semana largo es una oportunidad ideal para visitar Córdoba, disfrutar de exposiciones, rutas artísticas, recorrer sus paisajes y combinar turismo, cultura y creatividad.

La agenda completa del MAC 2025 y todas sus actividades principales se pueden consultar en los sitios oficiales de la feria.