Arte, tecnología y videojuegos en la Ciudad: dónde, cómo y cuándo disfrutarlos
El festival reúne arte, inteligencia artificial y realidad aumentada en tres días de charlas, talleres y experiencias inmersivas.
El Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en el Parque Central, se convertirá esta semana en el epicentro de la innovación cultural con la llegada de FLAT: Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología, un evento interdisciplinario que propone explorar las fronteras entre el arte, la ciencia y el universo digital.
Cuándo se realizará el festival
Organizado por el Centro de Experimentación y Estudios Sonoros (CEES) y coproducido con el MMAMM, a través de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el festival se desarrollará los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.
Durante tres jornadas consecutivas, FLAT ofrecerá un espacio de exploración, creación y diálogo en torno a la relación entre las artes y las tecnologías contemporáneas. La programación combina charlas, workshops, performances y experiencias inmersivas abiertas a todo público, con cupos limitados según cada propuesta.
Un encuentro que une arte y tecnología
FLAT se presenta como una antesala de experimentación y pensamiento, donde artistas, docentes, investigadores y profesionales de distintas disciplinas reflexionan sobre los nuevos modos de creación que surgen en la era digital. La propuesta busca fomentar el intercambio entre comunidades artísticas y tecnológicas, promoviendo la innovación cultural y la producción colaborativa.
El festival está estructurado en cinco ejes temáticos que abordan los principales campos de convergencia entre el arte y la tecnología actual:
- Videojuegos: talleres de música interactiva, concept art y diseño sonoro; charlas sobre modelos de negocio, financiamiento y propiedad intelectual, y presentaciones sobre estrategias de pitching para proyectos creativos.
- Realidades extendidas: encuentros prácticos sobre el desarrollo de experiencias inmersivas y aplicaciones en realidad aumentada.
- Arte sonoro: clínicas de producción, diseño de sonido y técnicas de grabación de campo, junto con performances en vivo que exploran las posibilidades del sonido como lenguaje artístico.
- Inteligencia artificial: talleres y debates en torno al uso de la IA en procesos creativos, sus potencialidades y los desafíos éticos que plantea en relación con los derechos de autor.
- Ciencia y datos: actividades dedicadas a la visualización y sonificación de información, y al diálogo entre arte, ciencia y tecnología como herramientas para comprender la realidad contemporánea.
Voces y experiencias
El programa contará con la participación de artistas y especialistas reconocidos que compartirán su experiencia en el cruce entre arte y tecnología. Entre ellos, Guillermo Núñez abordará el uso de la realidad aumentada en el arte visual; Germán Sartorio presentará una experiencia sonora basada en la plataforma Arduino; y Mónica Pacheco reflexionará sobre la performance y la creación colectiva.
Asimismo, Francisco Erian ofrecerá la charla “Diadema: Inteligencia Artificial y un sistema operativo sensible”, y César Turturro presentará “Cine + Videojuegos en tiempo real: trayectoria y visión”, una propuesta que combina lenguaje cinematográfico y desarrollo interactivo.
Un espacio para experimentar
Más que un festival, FLAT se concibe como un laboratorio de ideas donde el público podrá experimentar con nuevas tecnologías y descubrir cómo el arte contemporáneo dialoga con la inteligencia artificial, los videojuegos y las realidades extendidas. La propuesta apunta a construir un espacio de pensamiento crítico y creatividad colaborativa en el que convergen arte, ciencia y sociedad.
Las actividades se llevarán a cabo en el Anexo del MMAMM, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, con entrada gratuita. Los interesados pueden consultar la programación completa e inscribirse a los talleres a través del sitio web del FLAT.