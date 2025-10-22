Arte, tecnología y videojuegos en la Ciudad: dónde, cómo y cuándo disfrutarlos

El Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ( MMAMM ), ubicado en el Parque Central , se convertirá esta semana en el epicentro de la innovación cultural con la llegada de FLAT: Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología, un evento interdisciplinario que propone explorar las fronteras entre el arte, la ciencia y el universo digital.

Organizado por el Centro de Experimentación y Estudios Sonoros (CEES) y coproducido con el MMAMM, a través de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el festival se desarrollará los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas consecutivas, FLAT ofrecerá un espacio de exploración, creación y diálogo en torno a la relación entre las artes y las tecnologías contemporáneas. La programación combina charlas, workshops, performances y experiencias inmersivas abiertas a todo público, con cupos limitados según cada propuesta.

FLAT se presenta como una antesala de experimentación y pensamiento, donde artistas, docentes, investigadores y profesionales de distintas disciplinas reflexionan sobre los nuevos modos de creación que surgen en la era digital. La propuesta busca fomentar el intercambio entre comunidades artísticas y tecnológicas, promoviendo la innovación cultural y la producción colaborativa.

El festival está estructurado en cinco ejes temáticos que abordan los principales campos de convergencia entre el arte y la tecnología actual:

Videojuegos: talleres de música interactiva, concept art y diseño sonoro; charlas sobre modelos de negocio, financiamiento y propiedad intelectual, y presentaciones sobre estrategias de pitching para proyectos creativos. Realidades extendidas: encuentros prácticos sobre el desarrollo de experiencias inmersivas y aplicaciones en realidad aumentada. Arte sonoro: clínicas de producción, diseño de sonido y técnicas de grabación de campo, junto con performances en vivo que exploran las posibilidades del sonido como lenguaje artístico. Inteligencia artificial: talleres y debates en torno al uso de la IA en procesos creativos, sus potencialidades y los desafíos éticos que plantea en relación con los derechos de autor. Ciencia y datos: actividades dedicadas a la visualización y sonificación de información, y al diálogo entre arte, ciencia y tecnología como herramientas para comprender la realidad contemporánea.

Voces y experiencias

El programa contará con la participación de artistas y especialistas reconocidos que compartirán su experiencia en el cruce entre arte y tecnología. Entre ellos, Guillermo Núñez abordará el uso de la realidad aumentada en el arte visual; Germán Sartorio presentará una experiencia sonora basada en la plataforma Arduino; y Mónica Pacheco reflexionará sobre la performance y la creación colectiva.

Asimismo, Francisco Erian ofrecerá la charla “Diadema: Inteligencia Artificial y un sistema operativo sensible”, y César Turturro presentará “Cine + Videojuegos en tiempo real: trayectoria y visión”, una propuesta que combina lenguaje cinematográfico y desarrollo interactivo.

Un espacio para experimentar

Más que un festival, FLAT se concibe como un laboratorio de ideas donde el público podrá experimentar con nuevas tecnologías y descubrir cómo el arte contemporáneo dialoga con la inteligencia artificial, los videojuegos y las realidades extendidas. La propuesta apunta a construir un espacio de pensamiento crítico y creatividad colaborativa en el que convergen arte, ciencia y sociedad.

Las actividades se llevarán a cabo en el Anexo del MMAMM, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, con entrada gratuita. Los interesados pueden consultar la programación completa e inscribirse a los talleres a través del sitio web del FLAT.