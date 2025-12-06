Inclusión y fe: biblia en braille y videos en lenguaje de señas para evangelizar

Para los creyentes practicantes, abrir la biblia y leer es parte de la vida cotidiana. Sin embargo, este simple acto era algo imposible para algunos cristianos con discapacidades visuales y auditivas. Desde hace unos años esa limitación quedó atrás porque recibieron tomos del evangelio en braille o pueden acceder a videos en lenguaje de señas .

Bajo el nombre de “La verdad a mano” se llevó a cabo la impresión de la biblia en braille , la cual permitirá a muchos cristianos con discapacidades visuales leer por cuenta propia este libro.

Estos ejemplares provienen de diferentes países como Inglaterra, Alemania o Brasil y son enviados a Argentina a través de solicitudes.

“Estos materiales llegan como una donación desde el exterior y nos encargamos de la distribución gratuita a todo el país”, comentó la encargada de distribuir las biblias desde Buenos Aires, Eugenia Rodriguez. Además, aclaró que la iniciativa comenzó hace cinco años.

Las donaciones se reciben en Sociedad Bíblica Argentina, una entidad sin fines de lucro que trabaja con las iglesias cristianas locales y ofrece materiales y cursos para quienes quieran capacitarse en diferentes temáticas bíblicas. Además es la única que tiene biblias en braille en el país.

biblia religión evangelio 1.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo está compuesta la biblia en el sistema braille

En primer lugar la impresión no es de toda la biblia, sino que está distribuida en tomos. La biblia completa está compuesta por 40 libros, además se estima que cuando se apilan uno encima de otro, llegan a medir 2 metros de altura y pueden pesar alrededor de 40 kilos. Tener este material en casa conlleva un cuidado especial y se requiere de un buen espacio para poder guardarlos.

Comprar uno de estos tomos puede llegar a costar 600 dólares por el proceso complejo que conlleva hacerlo, por eso una biblia completa en braille cuesta al menos 50 veces más que una biblia impresa en tinta. Desde Sociedad Bíblica Argentina informaron que llevan 3.700 tomos entregados en todo el país.

La biblia en lengua de señas

Otro de los proyectos de inclusión en los que trabaja la Sociedad Bíblica Argentina desde el 2020 es la traducción de la escritura en lengua de seña argentina (LSA) y se llevará a cabo a través del formato audiovisual. Desde la entidad informaron que se pondrán a disposición el 5 de diciembre de este año.

Lenguaje-de-senas.jpg

Se utiliza como base la versión: Traducción Lenguaje Actual y es testeada con la comunidad sorda para comprobar la comprensión y aprobar las nuevas señas.

En Argentina un millón de personas son sordas y menos del 2 por ciento son evangélicos. El objetivo de la entidad es llegar a la comunidad sorda con el evangelio ya que consideran que es un campo complejo.

También está disponible una versión infantil en LSA, pensada para que las infancias de la comunidad sorda puedan ver y conocer historias bíblicas. En la página de la Sociedad Bíblica Argentina ya se encuentran publicados 30 videos que recorren distintos capítulos y libros en orden bíblico: desde la creación del mundo, Adán y Eva y Noé y el diluvio, hasta episodios de la vida de Jesús. Cada vídeo presenta a una persona narrando en LSA acompañada por material visual e ilustraciones que facilitan la comprensión.