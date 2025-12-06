Pronóstico del sábado en Mendoza: tormentas, lluvias y descenso de temperatura
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable este sábado en Mendoza, con tormentas, lluvias intensas y posible granizo.
El sábado llega con condiciones totalmente inestables en Mendoza. Tanto el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional como Contingencias Climáticas anticipan lluvias, tormentas y un descenso de la temperatura después de varios días de calor intenso.
El SMN muestra para la jornada un panorama con tormentas aisladas desde la mañana y chaparrones más fuertes hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 40 y 70 por ciento durante casi todo el día.
Te Podría Interesar
Las temperaturas previstas son:
- Mínima: 21 grados.
- Máxima: entre 27 y 31 grados según los organismos consultados.
Por su parte, Contingencias Climáticas indica un día parcialmente nublado con lluvias y tormentas, acompañado de viento, descenso marcado de la temperatura y probabilidad de granizo. También se esperan precipitaciones en cordillera.
Qué áreas están bajo alerta en Mendoza
El SMN mantiene alertas de nivel amarillo y naranja para distintas zonas del país por tormentas fuertes, aunque en Mendoza el riesgo se concentra especialmente en fenómenos localizados que podrían incluir chaparrones intensos y caída de granizo.
Recomendaciones ante tormentas fuertes
- Guardar autos bajo techo
- Asegurar objetos sueltos en patios y balcones
- Evitar circular bajo árboles durante tormentas
- No cruzar calles o cauces con agua