Pronóstico del sábado en Mendoza: tormentas, lluvias y descenso de temperatura

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable este sábado en Mendoza, con tormentas, lluvias intensas y posible granizo.

El sábado llega con condiciones totalmente inestables en Mendoza. Tanto el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional como Contingencias Climáticas anticipan lluvias, tormentas y un descenso de la temperatura después de varios días de calor intenso.

El SMN muestra para la jornada un panorama con tormentas aisladas desde la mañana y chaparrones más fuertes hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 40 y 70 por ciento durante casi todo el día.

Las temperaturas previstas son:

Mínima: 21 grados.

Máxima: entre 27 y 31 grados según los organismos consultados. Por su parte, Contingencias Climáticas indica un día parcialmente nublado con lluvias y tormentas, acompañado de viento, descenso marcado de la temperatura y probabilidad de granizo. También se esperan precipitaciones en cordillera.

Captura de pantalla 2025-11-28 094454 El pronóstico del fin de semana según el SMN. Foto: Archivo Qué áreas están bajo alerta en Mendoza El SMN mantiene alertas de nivel amarillo y naranja para distintas zonas del país por tormentas fuertes, aunque en Mendoza el riesgo se concentra especialmente en fenómenos localizados que podrían incluir chaparrones intensos y caída de granizo.