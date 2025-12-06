Presenta:

Pronóstico del sábado en Mendoza: tormentas, lluvias y descenso de temperatura

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable este sábado en Mendoza, con tormentas, lluvias intensas y posible granizo.

El SMN prevé granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El sábado llega con condiciones totalmente inestables en Mendoza. Tanto el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional como Contingencias Climáticas anticipan lluvias, tormentas y un descenso de la temperatura después de varios días de calor intenso.

El SMN muestra para la jornada un panorama con tormentas aisladas desde la mañana y chaparrones más fuertes hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 40 y 70 por ciento durante casi todo el día.

Las temperaturas previstas son:

  • Mínima: 21 grados.
  • Máxima: entre 27 y 31 grados según los organismos consultados.

Por su parte, Contingencias Climáticas indica un día parcialmente nublado con lluvias y tormentas, acompañado de viento, descenso marcado de la temperatura y probabilidad de granizo. También se esperan precipitaciones en cordillera.

El pronóstico del fin de semana según el SMN. Foto: Archivo

Qué áreas están bajo alerta en Mendoza

El SMN mantiene alertas de nivel amarillo y naranja para distintas zonas del país por tormentas fuertes, aunque en Mendoza el riesgo se concentra especialmente en fenómenos localizados que podrían incluir chaparrones intensos y caída de granizo.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

  • Guardar autos bajo techo
  • Asegurar objetos sueltos en patios y balcones
  • Evitar circular bajo árboles durante tormentas
  • No cruzar calles o cauces con agua

