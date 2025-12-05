Javier Milei tiene previsto viajar a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar la próxima semana a Noruega para asistir a la entrega de los Premios Nobel, consignaron fuentes oficiales a MDZ . La premiación está prevista para el 10 de diciembre

La intención del mandatario es estar presente en la ceremonia y acompañar a la ganadora del Nobel de la Paz, la dirigente venezolana María Corina Machado. Machado fue distinguida el 10 de octubre por su “lucha para alcanzar una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia”.

Según explicó Jørgen Watne Frydnes , titular del comité noruego del Nobel, Machado fue seleccionada por ser una “figura central y articuladora” dentro de una oposición política que se encontraba fuertemente fragmentada y que logró coincidir en la exigencia de comicios libres y un gobierno representativo buscando confrontar con el régimen de Nicolás Maduro .

Además de Milei, está previsto que otros jefes de Estado de la región asistan a la ceremonia, como el paraguayo Santiago Peña , el panameño José Raúl Mulino y el ecuatoriano Daniel Noboa .

Por su parte, el Ejecutivo ratifica que Milei concurrirá al Foro de Davos, que se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de enero del 2026, momento donde se espera otro encuentro con su par estadounidense Donald Trump .

Corina Machado permanece oculta en Venezuela porque, según denuncian ella y gran parte de la oposición, Maduro inició una ofensiva represiva tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En ese contexto, las autoridades intensificaron la persecución contra dirigentes opositores, especialmente aquellos con mayor visibilidad internacional o protagonismo dentro del movimiento que reclama una transición democrática. El único impedimento para que esté en duda el viaje de Milei es si Corina Machado no logra salir de su país debido a alguna represalia del Gobierno.

Machado se convirtió en una de las principales voces de esa corriente, lo que la colocó en el centro de las presiones del régimen. De acuerdo con su entorno, recibió advertencias concretas sobre posibles detenciones y agresiones directas, lo que la llevó a resguardarse en un lugar secreto para proteger su integridad física. Ella misma afirmó que no puede salir de su sitio de refugio debido a amenazas explícitas contra su vida.

Además del hostigamiento judicial y policial, la dirigente sufrió restricciones para movilizarse, participar públicamente de actividades políticas e incluso para abandonar el país. Esta situación se agravó tras ser reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz, un galardón que, según analistas y referentes opositores, incomodó al gobierno venezolano y elevó la presión sobre la líder de Vente Venezuela.