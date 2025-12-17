La CGT pide "garantías" para movilizar y el Gobierno especula con el protocolo antipiquetes

Horas antes de la marcha de la CGT frente a Plaza de Mayo , el sindicalismo le pidió al Gobierno “garantías” para llevar adelante una manifestación “pacífica”, en medio del anuncio del Ministerio de Seguridad que ratifica la vigencia del protocolo antipiquetes.

Mediante un comunicado, la central obrera expresó su “ preocupación por declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional que son calificadas como provocaciones innecesarias hacia los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable” contra la reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso.

En ese marco, la cúpula cegestista pidió que se “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” y que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

Los sindicalistas plantearon la necesidad de que se cumpla “el derecho a manifestarse libremente” ya que “es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada y resguardada por las autoridades públicas”.

“En oportunidad de la movilización convocada para el jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, expresamos nuestra preocupación por las declaraciones de funcionarios del gobierno nacional que, lejos de contribuir a un clima de respeto y convivencia democrática, constituyen una provocación innecesaria hacia los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable”, apuntaron en el escrito.

En este sentido, sostuvieron que “la protesta social no es un delito” e indicaron que es “una herramienta legítima de expresión colectiva frente a políticas que afectan derechos fundamentales, el empleo, la producción y la justicia social".

En ese sentido, sostuvo que “el movimiento obrero organizado ejercerá este derecho en el marco de la ley, como históricamente lo ha hecho, con compromiso democrático y responsabilidad social”.

La inquietud sindical se enmarca en el reciente ataque de un grupo de encapuchados contra la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), cuyo titular es miembro del triunvirato de la central, Cristian Jerónimo. Ese episodio generó una señal de alerta ante posibles inconvenientes con otros sectores que puedan manifestarse contra la reforma laboral como organizaciones de izquierda y otros movimientos políticos. Tras recientes incidentes frente al Congreso mientras se manifestaban entidades que representan a jubilados, quienes movilizaron denunciaron “infiltrados del Gobierno” que alentaron desmanes.

El Gobierno dice que hará el protocolo antipiquetes, pero hay dudas

El Ministerio de Seguridad confirmó la aplicación del protocolo antipiquetes para la marcha de mañana de la CGT. Es decir que habrá un vallado que protegerá la Casa Rosada, entre otros edificios públicos, además de decenas de patrulleros, camiones hidrantes y cientos de efectivos de fuerzas federales.

A su vez, la vigencia de ese protocolo tiene como fin que no haya cortes de tránsito. Se trata de un objetivo de imposible cumplimiento. No solo que las columnas sindicales se irán concentrando en las inmediaciones del centro porteño, sino que, además, las proyecciones de la CGT dan cuenta de la posible convocatoria de más de 100 mil personas.

Pese a la continuidad de la “doctrina Bullrich”, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, replicará la misma lógica de su antecesora. Si se trata de una manifestación de menor volumen, harán todos los esfuerzos para que se ubiquen dentro de la Plaza de Mayo y las calles adyacentes para evitar mayores complicaciones en la circulación. Si se encuentran con una marcha multitudinaria, permitirán que la marcha se concrete, aún con cortes entendiendo la imposibilidad física de “pedirles que se suba a la vereda o a la plaza a una multitud”. En definitiva, medirán fuerzas durante el mediodía de este jueves. Si ese será el escenario, las fuerzas de seguridad estarán abocadas a trabajos de prevención y de posible reacción ante incidentes.

Este razonamiento lo hizo la misma Patricia Bullrich este jueves, en rueda de prensa del Senado. “El protocolo es antipiquetes. Cuando hay una marcha, depende de la masividad de esa marcha. Sin duda que, si la marcha es masiva, no pueden subir todos a la vereda. Ahora, que en la Argentina hemos terminado con los piquetes, que todos los santos días hacían de la ciudad de Buenos Aires y de otros puntos del país un lugar intransitable, eso es una realidad. Hay una marcha que dependerá del tamaño, y eso tendrá la dimensión que la misma marcha tenga. La marcha es a Plaza de Mayo, así que la Plaza de Mayo es bastante amplia, veremos qué pasa mañana, pero es una respuesta que tiene que dar la ministra de seguridad nacional”, respondió.

En contrapartida, el referente de la CGT, Jorge Sola, dijo este miércoles por la noche: “No nos preocupa el protocolo. Como toda marcha que hacemos los trabajadores, es en paz y ejerciendo los derechos de manifestarnos en una marcha pacífica”.