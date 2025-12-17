La Inspección General de Seguridad investiga el accionar de los policías en las marchas contra la minería

La Inspección General de Seguridad (IGS) se encuentra investigando el accionar policial en la última marcha contra la minería y el proyecto San Jorge, que terminó con incidentes y más de 10 personas fueron detenidas , entre ellas dos periodistas. Distintas organizaciones repudiaron el accionar policial mientras que el Ministerio de Seguridad informó que hubo policías heridos.

Desde la IGS señalaron que no hubo una denuncia ante ese organismo, contra ningún funcionario en específico. También agregaron que no hay ningún efectivo sumariado en el marco de esta investigación, aunque algunas organizaciones apuntan contra el comisario inspector Mario Riili, actual jefe de la Distrital I con jurisdicción en Ciudad, a quien señalan como el responsable de ese operativo.

Ahora buscan recolectar toda la evidencia sobre supuestas agresiones de los manifestantes y del operativo concretamente para determinar posibles responsabilidades. Para eso, la Inspección General de Seguridad trabaja con la Justicia provincial.

El antecedente más relevante de las manifestaciones comenzó el martes 9 de diciembre, cuando se llevó a cabo el debate y posterior aprobación del proyecto minero San Jorge , ante la vigilia de las personas que se muestran en contra del proyecto. De hecho, hubo una caravana desde distintas partes de la provincia que se concentró primero en la Legislatura y luego más tarde en el Kilómetro 0.

Las marchas continuaron y la del jueves pasado terminó en incidentes en el marco de la desconcentración, ya por la noche. Un grupo de personas causó daños en el edificio del Canal 9 sobre calle Garibaldi donde se generaron los disturbios. Otros tuvieron a la calle San Martín como escenario.

La policía se desplegó y detuvo a 13 personas, entre las que se encontraban dos periodistas que estaban cubriendo la manifestación: Bautista Franco y Santiago Algoberro. Ambos fueron liberados en la mañana del viernes.

detenidos marcha antiminera

Desde la Justicia local confirmaron que 9 de las 13 personas detenidas ya fueron imputadas. Por un lado por el artículo 194 del Código Penal que habla de entorpecimiento del servicio público y transportes, y por resistencia a la autoridad. La instrucción está a cargo del fiscal Fernando Giunta.

Desde la organización Asamblea Popular por el Agua, que convocó a las marchas, reclaman por la liberación de dos personas aún detenidas: Facundo Collano y Renzo Collano.

Además, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que hubo 7 policías (4 hombres y 3 mujeres) heridos en ese contexto, los cuales tuvieron que ser atendidos en centros de salud. Entre ellos, la jefa de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

El director de Relaciones Institucionales, Hernán Amat, señaló en MDZ Radio que los manifestantes habían cortado calle Garibaldi y Rioja y que cuando el personal policía solicitó que cesaran el corte comenzó el disturbio. Aseguró que en ese momento en calle Garibaldi comenzó la agresión al personal policial con escombros y hierros, y que fue en ese marco en el que se produjeron las detenciones.

Sobre la detención de los periodistas, Amat señaló: "No quiero dejar pasar por alto que dentro de esos 13 detenidos hay dos personas que son del sector de prensa que ya han sido liberadas. En el día de ayer (por ese jueves) no fueron identificados, estaban grabando dentro del tumulto y fueron aprehendidas".