La CGT apuntó contra el Gobierno y la reforma laboral: "Si no escuchan, esto va a terminar en un paro"

Desde el triunvirato advirtieron sobre un posible paro nacional, denunciaron una transferencia de recursos hacia los sectores concentrados y cuestionaron al oficialismo por favorecer a "las grandes corporaciones".

Con la presencia de Axel Kicillof, Mariano Recalde, José Mayans y toda la primera plana sindical, se desarrolló el acto principal de la movilización nacional convocada para este jueves. El encargado de abrir el acto fue Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT. El mismo llamó a "ganar la calle" frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Argüello: "Esto es para sus amigotes" "Vamos a luchar en todos los ámbitos", afirmó Argüello, al mismo tiempo que amenazó a los senadores que tratarán el proyecto en el Congreso: "ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la Patria se lo vamos a demandar". "Nosotros los trabajadores somos los que producimos la riqueza de la tierra. Nosotros somos los que pusimos el capital en esta Patria", afirmó.

Octavio Argüello CGT Argüello fue el primero de la CGT en abrir el acto. Captura de pantalla En clara referencia a Javier Milei, Argüello habló de los "amigotes" del Gobierno, a los cuales identificó con el "poder económico, que siempre va contra nuestra dignidad". "Si no escuchan estoy seguro que esto va a terminar en paro nacional", aseguró.

Jerónimo: "¿Dónde está la lluvia de dólares?" En la "plaza de los trabajadores y trabajadoras de Argentina", como la nombró, Jerónimo habló a sus seguidores, alentándolos con que no los para "ni el calor, ni la gendarmería, ni la prefectura". "Vamos a defender nuestros intereses", remarcó, al mismo tiempo que agradecía a los políticos presentes y a las Madres de Plaza de Mayo, para las que pidió un aplauso.

"Lamentablemente estamos viviendo un proceso que va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras", arremetió de vuelta contra el Gobierno el cosecretario de la CGT. "No podemos permitir que siga existiendo la transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más concentrados", continuó, para preguntarse luego dónde "están los dólares".