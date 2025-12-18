El Gobierno no aplicó el protocolo Antipiquetes y minimizó la marcha de la CGT: "Representan al 1% de los laburantes"

El Gobierno le restó importancia a la marcha de la CGT frente a Casa Rosada y, pese a los anuncios durante la semana, no aplicó el protocolo Antipiquetes y permitió múltiples cortes en el centro porteño.

“Los que marcharon hoy representan al 1% de los laburantes e incluso menos. No nos preocupa, pueden marchar. Para nosotros fue un día igual que otros”, subrayó una fuente con contacto diario con el presidente Javier Milei .

El Ejecutivo tuvo como objetivo evitar confrontar directamente o enemistarse con la central obrera, en medio del debate parlamentario por la reforma laboral, y solo procuraron bajarle el tono o la dimensión de la convocatoria, que contó con decenas de miles de personas en las cercanías de Plaza de Mayo.

En el debut operativo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , la gestión libertaria aseguraba que se iba a aplicar el protocolo de orden público para evitar que los sindicalistas produjeran un caos en el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. MDZ adelantó que se trataba de una confirmación relativa por parte de la Casa Rosada . Si bien se montó un amplio operativo de seguridad, el protocolo no se iba a utilizar, a menos que los manifestantes realicen desmanes.

Al igual que el caso de su antecesora Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad montó un despliegue en todo el centro con fuerzas federales que protegieron el Congreso y la Casa Rosada, pero nunca se mostraron cerca de quienes se movilizaron. Solo hubo una pequeña respuesta ante un grupo de movimientos sociales cerca de Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio.

Se trató de un dispositivo pasivo, preventivo y de contención. En ningún momento se pensó garantizar la circulación debido a la magnitud de la marcha. Pese a las declaraciones off the record de los funcionarios minimizando la concentración, las fuerzas de seguridad reconocieron que el volumen de la marcha impidió que se aplique el protocolo por la imposibilidad de espacio para “que se suban a la vereda”.

El posteo de Patricia Bullrich El posteo de Patricia Bullrich

La primera expresión en redes del Gobierno contra el discurso confrontativo del triunvirato cegetista llegó de parte de Bullrich, actual presidenta del bloque libertario en el Senado, quien dijo: “Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”.

El Ejecutivo evalúa modificaciones planteadas por las centrales obreras y otros sectores para lograr que avance la reforma laboral. Sin embargo, se agotaron los tiempos que él mismo Gobierno se propuso. Tras el traspié del Presupuesto 2026, el Gobierno se vio obligado a demorar el tratamiento de la reforma laboral para el 10 de febrero, lo que significa una derrota política simbólica para el presidente, que pretendía llegar a fin de año con ambos proyectos sancionados.