La CGT y la CTA marcharon en Mendoza contra la reforma laboral

Al igual que Buenos Aires, la CGT y las CTA se unieron en Mendoza contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que está muy avanzada en el Congreso de la Nación. La concentración fue a las 15 en la Legislatura y después se movilizaron por las calles de la Ciudad.

El reclamo fue impulsado por la CGT (Confederación General del Trabajo) a nivel nacional pero como ocurre en Buenos Aires, en la provincia también se sumaron las dos CTA. La conducida por Gustavo Correa, quien además es el secretario general del gremio docente (SUTE) y la CTA Autónoma que dirige el titular de ATE Mendoza, Roberto Macho.

Ambos dirigentes tendrán un encuentro con Ricardo Letard (CGT y titular de Camioneros) esta tarde para terminar de ultimar detalles.

Gustavo Correa, secretario General de la CTA Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Gustavo Correa, secretario General de la CTA Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Los motivos de la marcha La decisión de salir a la calle para protestar fue tomada en Buenos Aires por la CGT a pesar de que el Gobierno introdujo cambios en el texto original del proyecto de reforma laboral y excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, una contribución clave para el financiamiento de los gremios que podía poner en peligro el avance de la iniciativa.