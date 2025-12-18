Presenta:

La CGT y la CTA marcharon en Mendoza contra la reforma laboral

La concentración fue a las 15 en la Legislatura. Después, la CGT y la CTA se movilizaron por las calles de Mendoza.

MDZ Sociedad

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Al igual que Buenos Aires, la CGT y las CTA se unieron en Mendoza contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que está muy avanzada en el Congreso de la Nación. La concentración fue a las 15 en la Legislatura y después se movilizaron por las calles de la Ciudad.

El calor de la siesta mendocina no fue impedimento para que la CGT y la CTA mendocina se unieran para marchar por las calle de Mendoza contra la reforma laboral.

El reclamo fue impulsado por la CGT (Confederación General del Trabajo) a nivel nacional pero como ocurre en Buenos Aires, en la provincia también se sumaron las dos CTA. La conducida por Gustavo Correa, quien además es el secretario general del gremio docente (SUTE) y la CTA Autónoma que dirige el titular de ATE Mendoza, Roberto Macho.

Ambos dirigentes tendrán un encuentro con Ricardo Letard (CGT y titular de Camioneros) esta tarde para terminar de ultimar detalles.

Los motivos de la marcha

La decisión de salir a la calle para protestar fue tomada en Buenos Aires por la CGT a pesar de que el Gobierno introdujo cambios en el texto original del proyecto de reforma laboral y excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, una contribución clave para el financiamiento de los gremios que podía poner en peligro el avance de la iniciativa.

Ese punto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue retirado tras negociaciones del ala dialoguista del Gobierno. El nuevo ministro del interior Diego Santilli, avanzó en negociaciones junto a la CGT para que todos los temas vinculados a los sindicatos quedaran afuera.

Los motivos de la movilización son para las centrales sindicales que: "las indenmizaciones serán más bajas, ya que no incluyen el cálculo de aguinaldo, bonos y adicionales, los despidos de trabajadores no lo pagan los empleadores sino con fondos de la seguridad social, las horas extra no se pagarán sino que se pasan como horas normales, el banco de horas permite jornadas de hasta 12 horas".

Ricardo Letard - Secretario general de la CGT Mza (2)

