La CGT celebró la postergación a la reforma laboral y lanzó una advertencia al Gobierno

Mientras el oficialismo recalcula tras el revés que sufrió en el Senado , la CGT celebró la postergación del tratamiento de la reforma laboral . Para los dirigentes de la central obrera, que se haya pasado para febrero significó un “gran triunfo táctico” de los trabajadores. No obstante, amenazaron con judicializar el proyecto si de todas formas el Gobierno logra avanzar.

“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, advirtió Jorge Sola, integrante del flamante triunvirato de la CGT.

En diálogo con radio Rivadavia, el dirigente sostuvo que la postergación del tratamiento en el Senado es el fruto de la articulación entre la presión sindical, el trabajo político previo y la falta de votos a favor de la iniciativa.

Respecto a la movilización del pasado jueves 18 de diciembre, Sola afirmó que hubo un trabajo previo “silencioso y productivo con gobernadores, senadores y diputados de todos los sectores políticos” para explicar el devenir del proyecto impulsado por el Ejecutivo.

En ese marco, indicó que esas advertencias también fueron planteadas a la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. “Debatir esto entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello”, afirmó.

Sola reclamó que el Ejecutivo amplíe la convocatoria y no limite el diálogo al sector sindical. Pese a que aclaró que la central obrera mantiene una “mirada propositiva” sobre distintos aspectos de la modernización laboral, advirtió que, tal como está formulado, el proyecto “no va a mejorar la situación laboral de los trabajadores”.

Los pasos a seguir de la CGT de cara al 10 de febrero

El dirigente sindical argumentó su rechazo con un duro diagnóstico de la situación económica y social. Según afirmó, en los últimos dos años se perdieron más de 18.000 pymes y unos 200.000 empleos formales.

En esa línea, sostuvo que los cambios en las reglas laborales entre empleadores y trabajadores no generan empleo por sí mismos y que la clave pasa por la inversión y la estructura tributaria. Además, cuestionó que se intente financiar mecanismos de despido con recursos previsionales.

Sobre los trabajadores informales, Sola también cruzó a Javier Milei afirmando que “tienen derechos pero no los pueden ejercer” por encontrarse en una situación ilegal y sumó a ese universo a los monotributistas.

Pese al respiro que dio el Congreso, el dirigente anticipó que la central obrera intensificará el diálogo con senadores de distintos bloques que mostraron disposición a revisar el proyecto. “La hoja de ruta ahora es empezar a preguntar con senadores que aceptaron tener una mirada con nosotros; son muchos, de distintos sectores”, explicó y advirtió con una nueva movilización si el Gobierno no habilita una instancia de consenso.