El Gobierno celebró en el Senado: quiénes votaron a favor y en contra de la reforma laboral

Después de más de diez horas de debate y una votación que se extendió hasta la madrugada, el Senado le dio media sanción a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei . El resultado final fue 42 votos a favor y 30 en contra, una diferencia holgada respecto del mínimo de 37 voluntades necesarias para su aprobación.

Con ese respaldo, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados , donde el oficialismo intentará convertirlo en ley antes del inicio del período ordinario de sesiones, el 1° de marzo.

La administración de Javier Milei consiguió mantener disciplinado al bloque de La Libertad Avanza y articular una mayoría amplia con aliados tradicionales y circunstanciales. El PRO acompañó en pleno, la mayoría del radicalismo se sumó al respaldo y también lo hicieron bloques provinciales y sectores del peronismo no alineado con el kirchnerismo.

Entre los 42 votos afirmativos se contaron los 18 senadores de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, diez de la UCR y legisladores de espacios provinciales como el Frente Renovador de la Concordia, fuerzas de Neuquén, Córdoba, Salta y Chubut. También votaron a favor referentes del denominado peronismo federal o disidente, como Carlos Mauricio Espínola y Alejandra Vigo.

En la vereda opuesta, los 30 votos negativos fueron encabezados por Unión por la Patria, que reunió a figuras como José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Wado de Pedro y Alicia Kirchner, entre otros. A ese bloque se sumaron los cinco integrantes de Convicción Federal, representantes de Santa Cruz y legisladores provinciales como Gerardo Zamora.

El resultado dejó en evidencia una fractura clara entre el oficialismo y el kirchnerismo, pero también mostró la capacidad del Gobierno para tejer acuerdos más allá de su núcleo duro. Ahora la discusión se traslada a Diputados, donde el Ejecutivo buscará ratificar la mayoría alcanzada en el Senado y cerrar así uno de los capítulos centrales de su agenda económica.

Uno por uno en el Senado

Votos Afirmativos

La Libertad Avanza : Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni. PRO : Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero. UCR : Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi. Bloques Provinciales / Otros : Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB). Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos