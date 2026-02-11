La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado y pasará a la Cámara de Diputados

Live Blog Post

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Con la votación en particular del proyecto de modernización laboral en desarrollo, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para avanzar con uno de los puntos centrales de la iniciativa. Con 41 votos afirmativos frente a 31 negativos, el Senado dio luz verde al segundo capítulo del texto, que establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Si la reforma es finalmente promulgada, el nuevo esquema permitirá a las pequeñas y medianas empresas destinar el 2,5% de las remuneraciones a un fondo específico, en lugar de girar ese mismo porcentaje al sistema previsional. La medida apunta a modificar la forma en que las pymes afrontan los costos asociados a eventuales despidos.

Según el oficialismo, el fondo busca otorgar mayor previsibilidad y facilitar el paso de trabajadores desde la informalidad hacia el empleo registrado. Funcionaría como un mecanismo de cobertura mutual que evitaría que la empresa deba contar de antemano con la totalidad del monto indemnizatorio.

Además, el texto contempla la posibilidad de abonar la indemnización en hasta 18 cuotas, una herramienta pensada —según sus impulsores— para mitigar el impacto financiero que puede generar una desvinculación en empresas de menor escala.