El Senado de Mendoza aprobó la expropiación de terrenos para la apertura de calles en Chapanay

La norma aprobada por el Senado permitirá avanzar en infraestructura urbana y mejorar el acceso a servicios en el distrito que pertenece a San Martín.

El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto que había sido devuelto en segunda revisión por la Cámara de Diputados y que establece la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de parcelas de terreno destinadas a calles públicas en el distrito de Chapanay, departamento de General San Martín.

La iniciativa, impulsada por el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y la senadora María Galiñares, obtuvo sanción definitiva, por lo que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia.

Durante el tratamiento en el recinto, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Institucionales, senador Walther Marcolini, explicó que se trata de una sanción en revisión vinculada al denominado Loteo Bonano, un inmueble ubicado en Chapanay, y recordó que el Senado ya había otorgado media sanción al proyecto, que prevé una medida de garantías públicas mediante la expropiación de terrenos.

Modificaciones introducidas por Diputados Marcolini detalló que la mensura involucrada alcanza una superficie de seis hectáreas, 5.081 metros cuadrados y otros 6.736 metros cuadrados, y señaló que la Cámara de Diputados introdujo una modificación al artículo primero para precisar que la expropiación se limita exclusivamente a la superficie indicada en la mensura y no al total del título de propiedad. Esta aclaración se incorporó en función del croquis de mensura y de la documentación obrante en un expediente del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Martín.

Asimismo, indicó que en el artículo segundo se agregó una especificación respecto del destino del inmueble, estableciendo que la Municipalidad de San Martín, como sujeto expropiante, deberá utilizarlo exclusivamente, ya sea por sí o en asociación con terceros, para la mejora de la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, remarcó que la apertura de estas calles como de utilidad pública facilitará la provisión de servicios a quienes habitan la zona.