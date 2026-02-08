El Financial Times analizó la tensión entre Javier Milei y la CGT por la reforma laboral

El prestigioso diario británico publicó un artículo en el que abordó la lucha de poder entre los distintos sectores con el Gobierno por la reforma laboral.

El presidente Javier Milei vuelve a estar en boca del Financial Times, ahora por la reforma laboral. Foto: EFE

El conflicto por la reforma laboral escaló a nivel internacional. Según el Financial Times, esta disputa no es solo técnica, sino una lucha existencial por el poder político y económico en Argentina. Por un lado, el Ejecutivo argumenta que el marco legal actual empuja a la mitad de los trabajadores a la informalidad; por el otro, la CGT y el peronismo defienden derechos que consideran conquistas históricas intocables.

La "Resistencia": Sindicatos y Peronismo La CGT, a través de Jorge Solá, calificó el proyecto como una pieza jurídica "escrita por estudios de abogados para grandes corporaciones". La crítica principal que le hace la central obrera al Gobierno es que el proyecto debilita los derechos colectivos sin ofrecer incentivos claros a los trabajadores.

Los ejes de la reforma laboral de Milei" vs. el modelo tradicional El Financial Times destacó la "ultra-actividad" que Milei quiere eliminar. Este es el principio por el cual un convenio colectivo sigue vigente aunque haya vencido, si no hay un nuevo acuerdo. Muchos convenios en Argentina datan de 1975 y el Gobierno busca obligar a su modernización.

Este es el principio por el cual un convenio colectivo sigue vigente aunque haya vencido, si no hay un nuevo acuerdo. Muchos convenios en Argentina datan de 1975 y el Gobierno busca obligar a su modernización. En cuanto al derecho a huelga , el proyecto busca limitarlo, especialmente en servicios considerados esenciales, para evitar que las medidas de fuerza paralicen la economía de manera total.

, el proyecto busca limitarlo, especialmente en servicios considerados esenciales, para evitar que las medidas de fuerza paralicen la economía de manera total. Respecto a la jornada laboral , el modelo actual es de ocho horas diarias; mientras que la nueva reforma busca una extensión posible de hasta 12.

, el modelo actual es de ocho horas diarias; mientras que la nueva reforma busca una extensión posible de hasta 12. Indemnizaciones : actualmente el cálculo es con discrecionalidad judicial, pero el nuevo proyecto propone límites claros y fondos de cese.

: actualmente el cálculo es con discrecionalidad judicial, pero el nuevo proyecto propone límites claros y fondos de cese. Cuota sindical : ahora el descuento es obligatorio, pero, de aprobarse la reforma, será opcional para trabajadores no afiliados.

: ahora el descuento es obligatorio, pero, de aprobarse la reforma, será opcional para trabajadores no afiliados. Periodo de prueba: en la actualidad es de tres meses, aunque el proyecto busca extenderlo de seis a ocho meses según el tamaño de la empresa. El dilema de la calle ATE (Rodolfo Aguiar): Propone un retroceso de un siglo y convoca a un paro general para el 11 de febrero .

CGT: Por ahora, mantiene una postura más cauta, descartando el paro total pero confirmando una movilización masiva. Por su parte, en lo que respecta al Poder Judicial, existe el temor en el Gobierno de que los tribunales laborales, históricamente sesgados hacia el trabajador, declaren inconstitucionales varios artículos.

La ambivalencia de las empresas y la opinión pública A pesar de lo que podría creerse, el sector privado no apoya el proyecto a libro cerrado. Ricardo Diab (CAME) señaló que muchas PyMEs temen la negociación individual o por empresa, prefiriendo el paraguas de las cámaras nacionales para no tener que debatir salarios cara a cara con cada empleado.

Además, el Financial Times destaca una paradoja en las encuestas: 6 de cada 10 argentinos creen que la ley laboral debe cambiar, pero ese apoyo se desploma cuando se mencionan puntos específicos como el recorte de indemnizaciones o la jornada de 12 horas.