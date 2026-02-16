Paro general: si la CGT convoca, los colectiveros de UTA se sumarán a la medida de fuerza

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) debate desde las 11 si llama a un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei en rechazo a la reforma laboral , los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) anticiparon que si la central obrera avanza con la medida de fuerza, los buses no circularán por todo el país.

"Nosotros seguimos siendo un sindicato confederado a la CGT, y si la misma decreta una medida de fuerza, nosotros vamos a adherir", sentenciaron a MDZ las autoridades de UTA, que aguardan por la determinación de la cúpula gremial.

Si bien ahora el apoyo de los colectiveros parece dado por sentado, esto no fue así recientemente cuando el sindicato conducido por Roberto Fernández había decidido no adherir al último paro general de la confederación obrera el pasado 10 de abril. En ese entonces, el argumento había sido que el gremio estaba bajo una conciliación obligatoria y que no podía incumplir la ley.

Sin embargo, ante la creciente presión por un nuevo paro general -sería el cuarto contra el Gobierno de Javier Milei- los colectiveros se preparan para brindar un apoyo clave. La ausencia de transporte es fundamental para garantizar la paralización de las actividades que la central obrera evalúa para enfrentar la reforma laboral que el oficialismo busca sancionar en la Cámara de Diputados antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

Ese debate se lleva adelante desde las 11 de manera virtual entre el triunvirato de la CGT -integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio)- y los principales dirigentes sindicales de la organización.

Si bien los gremios lograron salvar en las negociaciones las cuotas solidarias y las contribuciones patronales para las obras sociales, elementos clave para el financiamiento de los sindicatos, eso no alcanzó para contener el malestar dentro de los gremios ante el avance del proyecto oficialista.

Ese rechazo se incrementó aún más ante un sorpresivo cambio en el proyecto aprobado por los senadores a último momento para modificar el régimen de las licencias médicas. De aprobarse, los trabajadores que deban solicitar dicho recurso no percibirán el 100% de su salario como ocurre actualmente.

De acuerdo al artículo 44 que introdujo la cámara alta, los empleados que sufran accidentes o enfermedad no vinculados a la actividad laboral que puedan verse inhabilitados para trabajar, recibirán el 50% de su salario, mientras que aquellos que no puedan asistir a su puesto por motivos ajenos a su acción voluntaria, el monto ascenderá al 75 % de la remuneración.

Según el oficialismo, el polémico punto busca modificar un sistema que fomenta el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Sin embargo, para los gremios y la oposición se trata de una nueva avanzada del Gobierno contra los trabajadores.

El rechazo de la CGT a la reforma laboral de Javier Milei

Eso se suma a otros puntos discutidos por la CGT, como la modificación al cálculo de las indemnizaciones, el manejo de las horas extra, la extensión jornada laboral y las vacaciones, pero sobre todo a otros relacionados al derecho colectivo como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.

A través de un documento interno, la central obrera enfatizó que esta se opuso por completo al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional".

"Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió uno de los cosecretarios de la CGT, Cristian Jerónimo, en diálogo con Radio 10.

Y agregó: "Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando se junte el Consejo Directivo lo terminará de confirmar oficialmente, pero vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente".