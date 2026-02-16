La crisis policial rosarina amenaza luego de haberse solucionado a todas las fuerzas del país

Familiares de efectivos en actividad, retirados y jubilados, se presentaron esta mañana en la sede de la comisaría 1° de Mar del Plata para reclamar un aumento en los haberes de los efectivos y demás mejoras diarias, como la atención de la salud. En paralelo, otro grupo mucho más reducido se manifestó en el frente de la sede operativa de la bonaerense, ubicada en Puente 12.

Los reclamos santafecinos son los mismos de los policías de la Federal y la Bonaerense. Cuánto tardará en brotar el descontento en ambos lugares.

Un grupo de familiares y policías retirados de la Provincia de Buenos Aires inició en horas de la mañana una protesta en la comisaría 1° de Mar del Plata reclamando que se aumente los honorarios correspondientes a los básicos de convenio y horas CORES, y se mejore sustancialmente la atención hospitalaria, de la obra social y la provisión de medicamentos para los efectivos retirados y en actividad.

Del petitorio a la protesta: el conflicto se extiende hasta Puente 12 El abogado y policía retirado Alberto Di Pascquia presentó un petitorio hace ya algunos meses y, ante la falta de respuesta, activó a protesta que se replicó, con menor intensidad, en otras comisarías de la Provincia de Buenos Aires y en el Puente 12, ubicado en Camino de Cintura y General Paz, donde funciona la base operativa de la Policía Bonaerense desde que asumió Axel Kicillof y Sergio Berni derivó ahí todo su operatividad.

En este punto, ubicado en el extremo este de La Matanza, lindante con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo un episodio de protesta que derivó en la detención de algunos manifestantes.

Desde que se sublevó la policía rosarina, todas las demás fuerzas provinciales y federales están en estado de alerta. Primero porque los bonaerenses y la Federal, Prefectura y la Gendarmería, estaban reclamando la recomposición salarial desde hace tiempo. Y se agravó luego que Maximiliano Pulllaro decidiera aumentarle de $900.000 a $1.500.000 el básico a sus efectivos. Hasta el momento, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, no dijo nada al respecto. Mucho menos la actual senadora Patricia Bullrich, quien pidió que ella la reemplace.

Los policías vienen denunciando, sin posibilidad de generar un paro por temor a las sanciones, el vaciamiento de sus respectivas obras sociales, el atraso salarial y el achatamiento de la pirámide salarial que también afecta a los retirados, los principales damnificados de no poder atenderse ni recibir la medicación adecuada por la crisis de sus sistemas de prestaciones.