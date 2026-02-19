La extraña desaparición del Instagram de Claudio Tapia en un día clave para la AFA

El perfil de Claudio Tapia no apareció este jueves y generó sorpresa en una jornada de alta exposición institucional y mediática, con novedades judiciales.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, mantiene desde hace años una intensa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suele compartir imágenes de su agenda institucional, reuniones con dirigentes y figuras públicas, y anuncios vinculados al fútbol local.

Sin embargo, este jueves 19 su cuenta @chiquitapia dejó de figurar en la plataforma. Usuarios que intentaron ingresar al perfil no pudieron encontrarlo, lo que generó sorpresa dado el nivel de actividad que el dirigente acostumbra sostener en esa red.

instagram tapia Así se ve el perfil de Claudio Tapia en Instagram. El hecho llamó la atención porque se produjo en una jornada de fuerte repercusión mediática, marcada por una citación judicial para Chiqui Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, relacionada con una causa por presuntos impuestos impagos de la Asociación del Fútbol Argentino por más de 19.000 millones de pesos, que va de la mano con la prohibición momentánea para ambos para salir del país.

Qué pudo haber ocurrido con la cuenta de Claudio Tapia Hasta el momento no hubo explicaciones oficiales sobre la ausencia del perfil. Entre las hipótesis que circularon aparecen una posible suspensión por parte de Instagram, un eventual hackeo o incluso una desactivación voluntaria.

Esta última alternativa, sin embargo, resulta llamativa si se tiene en cuenta que Tapia utiliza esa vía para difundir decisiones institucionales y mostrar encuentros tanto en el país como en el exterior. En los últimos días, por ejemplo, había destacado contenidos vinculados a la televisación de categorías del ascenso y a distintas actividades de su gestión.