Bombazo: la decisión de Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil para después del Mundial 2026

A tan solo 4 meses de la máxima cita mundialista, Carlo Ancelotti ya tiene definido cómo quiere continuar sus carrera de entrenador.

Carlo Ancelotti llegó a la Selección de Brasil a mediados de 2025 con el claro objetivo de volver a colocarla como candidata para el Mundial 2026 tras los fracasos de Fernando Diniz y Dorival Jr. Con un puñado de partidos ya en su haber, aún es una incógnita si estará a la altura de las expectativas en la cita mundialista.

A 4 meses de la Copa del Mundo, en la que integrará el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití, la Verdeamarela aún no es considerada por todos una de las favoritas como en citas anteriores. Una mala participación podría ser lapidaria para el histórico DT. Sin embargo, él se tiene mucha confianza y ya tomó una decisión pensando a largo plazo.

Carlo Ancelotti piensa renovar en Brasil hasta 2030 Ancelotti Ancelotti renovará por 4 años más luego del Mundial 2026. EFE "Creo que renovaré mi contrato con Brasil por cuatro años", declaró este jueves Carletto, según informó el periodista Fabrizio Romano. Si bien aún no hubo una información oficial ni comunicado por parte de la CBF, el convencimiento del italiano parece ser más que suficiente para pensar que continuará en el cargo hasta el Mundial de 2030.

El consagrado exentrenador de Milan y Real Madrid, entre otros grandes, acostumbrado a dirigir clubes durante 30 años, le tomó el gusto a dirigir una selección. "Es un trabajo nuevo… y estoy realmente impresionado por él", indicó al respecto.