Hazaña con alma: Gustavo Oriozabala cruzó el Nahuel Huapi y emocionó a los veteranos de Malvinas

El nadador mendocino Gustavo Oriozabala volvió a escribir una página inolvidable en su carrera al cruzar a nado el lago Nahuel Huapi en homenaje a los veteranos de Malvinas . La travesía, extrema desde lo físico y profundamente simbólica desde lo emocional, tuvo su punto culminante en el encuentro con excombatientes que lo esperaban en la llegada.

“Quería llegar, levantar las banderas que me habían dado desde el Malvinas Memorial. Pensaba en ver a los combatientes… era una emoción grandísima y una presión tremenda”, relató en diálogo con MDZ Radio, todavía conmovido por la experiencia.

El cruce no fue sencillo. Las bajas temperaturas del agua y el impacto térmico marcaron el inicio del desafío. “El frío se siente durante todo el recorrido, pero lo peor es cuando caés al agua. No tuve mucho tiempo para aclimatarme y el shock térmico inicial es muy fuerte. Incluso aparecen dolores de cabeza por el cambio”, explicó.

A las condiciones naturales se sumaron imprevistos logísticos. “No tuvimos mucha suerte con el botero, me hizo nadar unos 700 metros de más. Fueron diez minutos extra, pero hoy ya es una anécdota”, contó.

La travesía tuvo además un significado especial por su vínculo con Malvinas. En febrero de 2006, Oriozabala había unido las islas a través del estrecho de San Carlos, y este nuevo desafío surgió como una forma de conmemorar aquel logro y reforzar el homenaje. “Cuando vimos el Memorial fue una excelente manera de celebrar ese aniversario”, señaló.

El momento mas emotivo para Oriozabala

Gustavo Oriozabala

El momento más impactante llegó al final del recorrido. “Uno de los veteranos, Oscar Barrios, me puso su chaqueta, la que usó en Malvinas, para abrigarme. Sus experiencias te generan una presión emocional enorme. Sentís que lo tenés que lograr por ellos”, expresó.

La hazaña será parte de un documental que se encuentra en etapa final de producción y que se estrenará en las próximas semanas. El proyecto tiene además un fuerte componente familiar: sus hijas Federica y Martina forman parte del equipo, una en el área técnica y la otra en el desarrollo del guion.

Reconocido en septiembre como uno de los grandes referentes históricos de la natación en aguas abiertas, Oriozabala sumó una travesía que, según sus propias palabras, ocupa un lugar especial en su vida deportiva. “La unión de las islas Malvinas fue muy fuerte para mí, pero esta experiencia está a la par o incluso por encima, porque acá me estaban esperando los veteranos”, concluyó.

Más que un cruce deportivo, fue un acto de memoria, compromiso y emoción que volvió a unir el deporte con la historia.



