Gustavo Oriozabala fue reconocido por su trayectoria y prepara una prueba récord en Manhattan

Gustavo Oriozabala , atleta y nadador de aguas abiertas, fue reconocido por su trayectoria deportiva en la Legislatura de Mendozay, tras una carrera con más de 70 cruces históricos alrededor del mundo, se prepara para su próximo desafío: dar la vuelta a nado a la isla de Manhattan, en Nueva York, una prueba de 57 kilómetros.

“En los últimos tiempos ha sido unos reconocimientos muy lindos, primero con el gobernador Cornejo, luego con el diputado Petri, ahora con la vicegobernadora y la cámara de vicesenadores, y también con el círculo de periodistas deportivos que me dieron el premio Huarpe al mérito”, expresó en diálogo con MDZ Club en la 105.5 FM MDZ Radio. “La verdad que un excelente fin de cierre de lo que fue la última prueba, que fue la del Nahuel Huapi”.

El nadador repasó algunos de los desafíos más importantes de su trayectoria, entre ellos “el cruce del canal de la Mancha, uniendo Inglaterra y Francia”, además de “el récord del cruce del río de la Plata”, “el canal de Beagle, cuando lo crucé en forma simple y al otro año volví y lo hice en triple”, y “el récord mundial actual todavía del estrecho de Magallanes”.

También recordó otras experiencias como “haber cruzado el lago de Zurich”, “haber ganado la máxima prueba del calendario mundial de aguas abiertas, como el lago Sainte-Anne de Canadá” y “haber nadado a 4.200 metros de altura, que fue en el lago Titicaca, que fui el primer nadador que lo pudo cruzar”.

Una vida dedicada a la resistencia y las aguas abiertas

Oriozabala explicó que sus inicios estuvieron vinculados a la natación de pileta, donde competía en pruebas de fondo. “Yo arranco convirtiendo la pileta en las pruebas de los 400, 800 y la de los 1500, que es la prueba máxima que se puede correr en pileta”.

A los 16 años comenzó a competir también en aguas abiertas y luego dio el salto al circuito profesional. “En el 88 decidí ya incursionar en las aguas abiertas profesionales, donde ya son pruebas de entre 35 y 45 kilómetros, con tipos grandes, tipos muy duros, muy entrenados”.

Sobre una de sus pruebas más exigentes, recordó el cruce desde Paraná a Rosario. “El más largo te va a gustar escucharlo, desde Paraná a Rosario nadando, 186 kilómetros”. La travesía le demandó “20 horas 14 minutos” y contó con una importante asistencia logística durante el recorrido.

“Eran dos barcos grandes, más una piragua, como una canoa, donde iba el guía con millones de hojas de ruta”, explicó. “Es como el navegante dentro del auto del corredor”.

Manhattan, el desafío que sigue

El próximo objetivo del nadador será en Estados Unidos. “Estamos muy cerca ya, el 12 de julio estamos partiendo para Nueva York, un grupo de 11 personas, entre camarógrafos, productores, técnicos, la parte de logística, los chicos que van a poder documentar y transmitir en vivo esto”.

La prueba consistirá en “dar la vuelta a nado a la isla de Manhattan, en Nueva York, una ciudad emblemática, el corazón del mundo, y son 57 kilómetros nadando la vuelta entera”.

Oriozabala estimó que el recorrido puede demandar entre “8 y 10 horas”, aunque aclaró que dependerá de las condiciones climáticas. “Esta no es una prueba limpia, esta es una prueba sucia, porque tengo que estar pasando por distintos puentes, por 20 puentes abajo, tenemos que estar pasando por muelles”.

El nadador explicó que contará con apoyo especializado para completar el recorrido y que buscará no solo terminar la prueba, sino lograr un buen registro. “No solamente la quiero hacer, sino que quiero hacer un buen tiempo”.

Finalmente, confirmó que el desafío será transmitido en vivo: “La prueba va a ser el día 16 de julio a las 10 de la mañana, hora argentina”.