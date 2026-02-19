El durísimo comunicado que sacó el Real Madrid tras el escándalo Vinicius-Prestianni

Real Madrid comunicó este jueves que ya remitió a la UEFA todas las pruebas recopiladas tras los incidentes ocurridos el pasado martes en el Estadio da Luz, durante el triunfo 1-0 frente a Benfica por la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League.

Según precisó la entidad madrileña, la investigación interna puso especial atención en los hechos registrados en las tribunas tras el gol de Vinícius Júnior , momento en el que el árbitro francés François Letexier activó de manera preventiva el protocolo antirracista. El delantero brasileño denunció haber sido víctima de insultos discriminatorios durante el encuentro , señalando al argentino Gianluca Prestianni como uno de los involucrados.

De acuerdo con la postura del club español, el relevamiento se centró principalmente en los gestos racistas provenientes de sectores ocupados por aficionados locales, al considerarlos más factibles de comprobar mediante registros audiovisuales. En cambio, los presuntos insultos atribuidos a Prestianni fueron catalogados como de difícil verificación, ya que —según el informe— habrían sido pronunciados con el jugador cubriéndose la boca con la camiseta, lo que complica su confirmación a través de las imágenes disponibles.

En ese marco, Real Madrid resolvió enviar toda la documentación recopilada al organismo rector del fútbol europeo y ponerse a disposición para colaborar plenamente con el proceso disciplinario iniciado por la UEFA , tras los incidentes registrados en el encuentro disputado en Lisboa frente a Benfica.

En su nota institucional, el club expresó: “El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”.

A partir de ahora, será la UEFA la responsable de examinar el material remitido y determinar las medidas correspondientes, en un caso que vuelve a poner en primer plano la problemática del racismo dentro del fútbol europeo y los mecanismos implementados para su erradicación.