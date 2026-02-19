Papelón de Chilavert: salió a defender a Prestianni y lanzó un vergonzoso comentario sobre Mbappé

El escándalo por el acto de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr sigue generando diversas opiniones dentro del mundo del fútbol. Lo que ocurrió en el Estadio Da Luz en el partido de ida de los 16vos de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid fue que el brasileño acusó al argentino (se tapó la boca con la remera) de haberle dicho “mono”.

Ante ello, uno de los que salió a defender al exfutbolista de Flamengo fue Kylian Mbappé. El astro francés le recriminó su actitud al ex Vélez y le dijo cuatro veces: “Eres un puto racista”. Además, ya en diálogo con los medios pidió que no disputara nunca más la Champions.

Mbappé liquidó a Gianluca Prestianni tras el incidente con Vinícius Tras los comunicados de los clubes, sus entrenadores y hasta de la FIFA, el escenario sigue cargado de incertidumbre y el debate no da tregua en el mundo del fútbol. En ese clima caliente, tomó la palabra José Luis Chilavert, ídolo de Vélez, quien en Radio Rivadavia disparó declaraciones explosivas que avivaron aún más la polémica.

José Luis Chilavert defendió a Prestianni y lanzó un vergonzoso comentario sobre Mbappé "Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite 'cagón, cagón'. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¡Justo Mbappé! Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer", comenzó.

"Cuando jugué en Zaragoza me gritaban 'indio', 'sudaca', 'la espalda mojada' y yo seguía jugando... Ves el video de Vinicius corriendo a decirle al árbitro como si fuera 'profesora, ese chico me dijo que soy un maricón'; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal ese mensaje", siguió el paraguayo.