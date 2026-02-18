Benfica publicó un video para intentar desmentir a Mbappé, quien aseguró escuchar que Prestianni le dijo "mono" a Vinícius Jr

Tras la fuerte acusación del delantero francés hacia el argentino, el Benfica subió un video a su cuenta de X para intentar desmentir a la Tortuga Ninja.

La victoria por 1-0 del Real Madrid sobre el Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League quedó en segundo plano luego de lo ocurrido entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni. Luego de convertir el único tanto del partido, el extremo brasileño acusó al argentino de haberle dicho “mono” y salió corriendo a decirle al árbitro francés Francois Letexier, quien activó el protocolo contra el racismo.

Vinicius acusó a Prestianni de haberle dicho “mono” Vinícius acusó a Gianluca Prestianni de decirle "mono" Esta situación provocó la furia de los futbolistas del Merengue y algunos de ellos (Kylian Mbappé, Arda Guler y Camavinga) reconocieron haber escuchado al extremo derecho de 20 años decirle esa palabra al ex Flamengo. No obstante, todos los jugadores del equipo español se encontraban lejos y no pudieron escuchar con claridad lo que dijo Prestianni, quien también se tapó la boca para que no se le leyera los labios.

Ahora, para comprobar aún más esta teoría, el pasado martes por la noche el Benfica publicó un revelador video a sus redes sociales para defender al futbolista argentino. Allí se puede ver el momento exacto de la reacción de Vinicius tras el “insulto” de Prestianni. Además, lo completó con un mensaje escrito por la cuenta de las Águilas que decía: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado".

El video que publicó el Benfica en sus redes para defender a Prestianni Benfica publicó un video para intentar desmentir a Mbappé X @SLBenfica El video no solo sirvió para defender a Prestianni sino que también reveló otra interesante cuestión. Las cámaras de la transmisión oficial captaron con nitidez el cruce entre ambos futbolistas. En las imágenes se observa al jugador argentino cubriéndose la boca con la camiseta, en una escena que se produjo mientras los hombres del Merengue todavía celebraban el tanto y comenzaban a replegarse hacia su propio campo. Todo ocurrió apenas segundos después de que el ex Flamengo fuera amonestado.

No obstante, la reacción de Vinicius Jr no fue inmediata. El brasileño explotó instantes más tarde, cuando el conjunto local se disponía a reanudar el juego desde el círculo central. Fue entonces cuando salió disparado en dirección al árbitro para denunciar un presunto acto de racismo. En ese momento, los dos protagonistas del episodio se encontraban aislados, sin compañeros alrededor que pudieran haber escuchado el intercambio.