El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinícius y el posteo de Benfica: "Jamás fui racista con nadie"

Gianluca Prestianni negó las acusaciones que Vinícius y los jugadores del Real Madrid hicieron en su contra. El Benfica también se expidió al respecto.

Si bien no se pudo corroborar de manera cabal que dicho insulto hubiera sido proferido, puesto que el ex Vélez se llevó la camiseta a la boca e impidió que se le pudieran leer los labios, el tema quedó en el aire. A la UEFA le corresponde en los próximos días hacer la investigación pertinente y, en caso de confirmar la versión del crack brasileño, el joven atacante argentino se expone a duras sanciones.

El descargo de Gianluca Prestianni en redes Historia Prestianni escándalo Vinícius Captura @gianlucaa_11 Luego del encuentro y de que varios referentes de la Casa Blanca se expidieran al respecto, el propio delantero de las Águilas publicó su propio descargo en redes y negó las acusaciones: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", aseguró.

Tras, esto, insistió en su negativa y apuntó contra los propios futbolistas merengues: "Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", concluye el texto que Prestianni publicó en las historias de su cuenta de Instagram.