La insólita sentencia de Gallardo tras el agónico 1-0 de River ante Ciudad de Bolívar

Marcelo Gallardo hizo un sorpresivo análisis de lo que fue el trabajoso triunfo por la mínima de River por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El Millonario le dejó nuevamente un mal sabor de boca a los hinchas y se salvó de una caída que podría haber sido lapidaria. Y pese a que le costó mucho quedarse con la clasificación ante un rival recién ascendido a Segunda División, Marcelo Gallardo sorprendió a todos con su análisis en conferencia de prensa: "Creo que hoy hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento", apuntó.

Las sorpresivas declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa Las sorpresivas declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa "Fue un rival duro que defendió con alma y vida. Nos está costando hacer goles, pero esto se va a destrabar en algún momento", señaló a continuación, reconociendo el déficit ofensivo. Y agregó en el mismo sentido: "Nuestros delanteros no están teniendo esa buena sensación con el gol. Sabemos que estamos en el debe. Tenemos que seguir insistiendo hasta que empiecen a meter goles. Esto no va a durar para siempre".

En cuanto a las duras críticas que recibieron él y el plantel en las últimas semanas, no se hizo el desentendido: "¿El ruido de afuera? Cuando uno es lógico, sensato y tiene la percepción de lo que está pasando, la realidad, primero hay que ser conscientes y luego abstenerse de todo lo que pasa. El ruido alrededor de los resultados siempre está cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza, quiere decir que no estamos convencidos de lo que estamos haciendo", sostuvo.