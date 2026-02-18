Fuertes portadas de diarios europeos por el escándalo entre Vinícius Jr y Prestianni en Benfica-Real Madrid

En el cruce por los playoffs de la Champions, el crack brasileño acusó al argentino de haberle dicho "mono" y el incidente fue tapa de todos los diarios.

El incidente entre Prestianni y Vinícius, tapa de todos los diarios de España y Portugal.

El duelo entre Benfica y Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions quedó manchado luego de la gravísima denuncia de Vinícius Jr. en pleno partido. Tras marcar el golazo que decretó el 1-0 final en el Estádio da Luz, el brasileño acusó a Gianluca Prestianni por insultos racistas y el incidente paralizó el mundo.

Según testigos, como Kylian Mbappé y el propio Vini, el ex Vélez le habría dicho en reiteradas ocasiones "mono", aunque el delantero argentino se desligó de la situación y horas después del match lo desmintió rotundamente y hasta recibió la banca de su club. Más allá de eso, el escándalo se llevó la tapa de varios diarios, sobre todo en Portugal y España.

Las tapas de los medios portugueses tras escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. En el país luso, el tema se abordó desde un lado más descriptivo. A Bola, por ejemplo, tituló "Choque real" y analizó el partido, la acusación del 7 del Merengue y las posteriores declaraciones de los entrenadores Álvaro Arbeloa y José Mourinho.

La tapa del medio portugués A Bola sobre el escándalo entre Prestianni y Vinícius Jr. La tapa del medio portugués A Bola sobre el escándalo entre Prestianni y Vinícius Jr. Por otra parte, O Record se decantó por "Envininado", haciendo un juego de palabras con el nombre de Vinícius. Además, utilizó una imagen del momento exacto en el que Prestianni se tapa la boca con su camiseta y le dice algo al brasileño, justo antes de que el árbitro active el protocolo antiracismo.

La tapa de O Record sobre el escándalo entre Prestianni y Vinícius Jr. La tapa de O Record sobre el escándalo entre Prestianni y Vinícius Jr. "Caldo entornado" (en simples palabras, se pudrió todo), fue el título que utilizó O Jogo, que además enfatizó en que el incidente se produjo luego de que Vini marcara el gol y lo festejara bailándole de frente a la hinchada local, lo que decantó en la bronca de los jugadores del Benfica.