Video revelador: el insulto de Vinícius Jr a Prestianni antes de acusarlo de racismo

Previo a que se activara el protocolo antirracismo en la Champions, ocurrió una secuencia que, si bien no justifica los fines, deja expuesto a Vinicius Jr. ¿Qué pasó?

Un video expone a Vinicius antes de que acusara un presunto insulto racista de Prestianni en pleno Benfica-Real Madrid.

El incidente entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni, a quien el brasileño acusó de racismo en pleno Benfica-Real Madrid por los playoffs de la Champions, escaló a niveles inimaginables y fue tapa de todos los diarios del mundo. Y claro, dada la gravedad del episodio, constantemente salen nuevas versiones a la luz.

En esta ocasión, se trata de uno que corre del foco al delantero ex Vélez y deja expuesto al 7 del Real Madrid por una secuencia que, hasta el momento, no había trascendido y reabrió la polémica.

Todo comenzó tras el golazo de Vinícius en el Estádio da Luz, que la colgó del ángulo para decretar el 1-0 final. A la hora de festejar, el extremo de 25 años se acercó al banderín del córner y se puso a bailar mirando desafiantemente a la hinchada del Benfica. Al instante, todos los jugadores del elenco luso se le fueron al humo y eso dio inicio al escándalo mundial que se generó después.

El insulto de Vinícius Jr a Gianlucca Prestianni antes del escándalo mundial Y si bien el supuesto el insulto racista del argentino hacia el brasileño (según testigos como Kylian Mbappé, le habría dicho "mono" en reiteradas ocasiones) no tiene justificación alguna, el crack mundial hizo todo para comenzar el conflicto. Y hay pruebas irrefutables: el video muestra a Vini fuera de sí, gritándole a Prestianni con furia y a muy corta distancia: “Cagón, cagón, cagón de mierda”, mientras lo señala y lo desafía.