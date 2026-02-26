Chacho Coudet negó contactos con River pero mandó un súper guiño: "Un club así está a la altura del Real Madrid o Barcelona"

El Chacho Coudet habló en conferencia de prensa y dejó en claro que ningún dirigente del Millonario se comunicó con él. No obstante, dejó un fuerte guiño.

Este jueves es un día más que especial para River debido a que a las 19:15 todos los hinchas que asistan al Monumental para presenciar el encuentro frente a Banfield, también despedirán a Marcelo Gallardo, luego de que este anunciará que será su último partido como DT del Millonario.

No obstante, los hinchas del elenco de Núñez también estuvieron atentos desde temprano, ya que esta mañana Eduardo Coudet, el principal candidato a suceder al Muñeco en el banco de los suplentes, habló en conferencia de prensa en la previa del choque que disputará su Alavés frente al UD Levante, este viernes a las 17:00 (hora de Argentina).

Chacho Coudet 3 Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa y se refirió al interés de River. EFE Eduardo Coudet negó contactos con River aunque le mandó un fuerte guiño El Chacho fue consultado sobre su situación actual en el club español y juró que aún no recibió contactos por parte de los dirigentes del Millonario, pero le mandó un súper guiño: “Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”, sentenció.

En la misma línea, el Chacho Coudet volvió a negar rotundamente que el cuadro de Núñez se comunicó con su representante o alguien de su entorno, a tal punto que ¡llegó a jurar por sus hijos!: "Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto sería un fuera de serie. El pudiera o pudiese no existe. También he dicho que merecemos más puntos pero he llamado a la Federación Española y me han dicho que no nos los devuelven. Yo tengo la cabeza metida en eso”, soltó.

Chacho Coudet negó contactos con River pero mandó un súper guiño X @FerDGalluzzo "No hemos hablado con los chicos sobre cosas que no suceden. Ha sido una semana normal. Entiendo el ruido, no estoy al margen de todo esto. El teléfono no suena, salta. También periodistas de allá. Hay gente que me ha llamado estos días más que en toda la temporada. El ruido es fuerte y para mí, que estuve muchos años en aquella institución, lo veo como algo natural porque sé como actúan los dirigentes. Yo estoy en casa con la computadora viendo fútbol y tratando de entender lo que va a hacer o no el rival. Sé la repercusión que esto conlleva”, añadió.