La preventiva decisión del Alavés que acerca al Chacho Coudet a River

Mientras negocian con su entorno, el cuadro español tomó una medida que acerca al Chacho Coudet a ser el sucesor de Gallardo en el Millonario.

Eduardo Coudet es el elegido por la dirigencia de River para ser el sucesor de Marcelo Gallardo, quien este jueves frente a Banfield en el Monumental dirigirá su último partido antes de dar un paso al costado.

De todas formas, la CD del Millonario comenzará las negociaciones con su entorno a partir del viernes debido a que le tendrán mucho respeto al Muñeco antes de su partida. Ante esta noticia, el Alavés de España, club que actualmente dirige el Chacho, ya comenzó a sondear algunos entrenadores en caso de que se concrete su marcha rumbo hacia Buenos Aires, según informaron medios de ese país.

Los medios de España aseguran que el Alavés ya busca reemplazante del Chacho Coudet "El Alavés asume que puede pasar de todo en las próximas horas. La confirmación de la marcha de Coudet puede ser un auténtico terremoto por cómo se ha desencadenado la operación en apenas 48 horas y tiene visos de obligar a Sergio Fernández (el director deportivo del club) a encontrar en un tiempo récord un nuevo técnico para el banquillo albiazul", detalló el medio Noticias de Álava, uno de los principales diarios de la región, aunque sin dar nombres de los candidatos.

Eduardo Coudet, el principal candidato a dirigir a River, tiene contrato hasta el 30 de junio con el Alavés de España. En España aseguran que el Alavés ya comenzó a sondear a los posibles reemplazantes de Coudet. EFE Desde el club español, que actualmente se ubica en la 14° posición en La Liga y pelea por no descender a la segunda categoría, son conscientes de que la salida de Eduardo Coudet es casi inminente por lo que tarde o temprano llegará esa comunicación formal por la que el Chacho podría convertirse en el sucesor de Gallardo.