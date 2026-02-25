Gonzalo Belloso, presidente de Central, mostró su dolor con el Chacho Coudet en caso de que vaya a River: "Me queda incómodo"

Gonzalo Belloso habló sobre la posibilidad de que el Chacho se haga cargo del plantel millonario y lanzó una frase con mucho dolor.

Gonzalo Belloso y una frase con mucho dolor en la posible partida de Coudet a River.

Este jueves a las 19:15, el Monumental se vestirá de gala para despedir a Marcelo Gallardo por segunda vez en su historia. El Muñeco anunció el pasado lunes por la noche que el encuentro frente a Banfield será el último en su segundo ciclo como DT de River y luego dará un paso al costado.

Ante ello, la dirigencia del cuadro de Núñez se movió en busca de encontrar al sucesor de Napoleón y dentro de una lista acotada, el principal candidato es Eduardo “Chacho” Coudet, quien actualmente se encuentra dirigiendo al Alavés de España.

Eduardo Chacho Coudet Coudet, el gran candidato a suceder a Gallardo en River. EFE A pesar de que aún no hay nada confirmado, el Chacho sería quien esté al frente del Millonario a partir de la fecha 9 del Torneo Apertura, ya que el próximo lunes frente a Independiente Rivadavia será Marcelo Escudero, el DT de la Reserva, quien esté en el banco de los suplentes dando órdenes.

Gonzalo Belloso mostró su dolor con el Chacho Coudet en caso de que vaya a River Con la noticia de que Coudet está muy cerca de ser el próximo entrenador de River, Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central mostró su dolor en caso de que esto suceda, ya que el Chacho es una persona muy querida en el Canalla tras su paso como jugador y DT. Además, en los últimos tiempos lo tentaron para que vuelva a dirigir y siempre rechazó la propuesta.

Ahora, el propio Belloso habló sobre la posibilidad de que se haga cargo del plantel millonario: "Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quese siempre en el club pero nunca se pudo", sentenció en diálogo con Radio La Red. Y luego agregó contundente: "Si le dice que sí a River, a mi me queda incómodo".