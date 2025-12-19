Malas noticias para la Lepra: por qué se complica la continuidad de Ezequiel Centurión
Los dirigentes de la Lepra tenía intenciones de negociar con River un nuevo préstamo de Ezequiel Centurión, pero se complicó. El motivo.
Independiente Rivadavia recibió este viernes una mala noticia. Es que uno de los objetivos importantes y primordiales en este mercado de pases era extender el vínculo con Ezequiel Centurión, el arquero titular de la Lepra, a partir de una renovación del préstamo.
Para ello, los dirigentes azules debían negociar con River Plate, dueño de su pase, las nuevas condiciones. Y daba la sensación de que todo venía encaminado. Pero, apareció un inconveniente y por eso se encendieron las alarmas por el Parque General San Martín.
Te Podría Interesar
¿Qué pasó? En River es casi un hecho la salida de Jeremías Ledesma, quien no ha podido encontrar continuidad a partir del gran nivel de Franco Armani. Por ello, no dejarían salir nuevamente a Centurión, quien se sumaría a la pretemporada millonaria para pelear por un lugar.
Pero no todo está perdido. ¿Por qué? Porque habrá que ver cuáles son las intenciones del propio Centurión, quien podría pelear por salir nuevamente para seguir teniendo continuidad y no quedarse a ser suplente de Armani.
En Independiente Rivadavia, Centu fue de menos a más y terminó no sólo en un gran nivel, sino también ganándose el cariño de la gente de la Lepra. Fue el arquero titular indiscutido en todo el torneo, pero no pudo terminar la final de la Copa Argentina en cancha debido a una grave lesión que lo sacó de la cancha.
Ese inconveniente físico es el que podría ser clave también en la decisión del arquero ya que será difícil que antes de febrero trabaje con normalidad.
Por ahora, la noticia es que se complicó la continuidad. Pero todavía hay una luz de esperanza.