¡Bombazo! River va a la carga por un viejo anhelo que estuvo cerca de llegar en 2024

Tras fichar a Fausto Vera, el River de Gallardo buscará seguir reforzando el mediocampo con un jugador que estuvo muy cerca de llegar a fines de 2024.

River no afloja en el mercado de pases y ahora va en busca de un viejo anhelo.

River sigue a full en el mercado de pases. Tras abrochar la llegada de Fausto Vera como su primer refuerzo y mientras negocia con otros futbolistas para reforzar algunos sectores del campo de juego, Marcelo Gallardo y la CD del Millonario volvieron a poner los ojos en un viejo anhelo que estuvo cerca de llegar a fines de 2024.

Se trata de Leo Fernández, la figura de Peñarol y con quien el Millonario batalló en el anterior mercado de pases de verano. En aquel momento, el volante ofensivo uruguayo había mostrado un gran nivel en la Copa Libertadores donde el Manya alcanzó las semis y entre todos esos clubes apareció el de Núñez. Finalmente, tras varios idas y vueltas, el cinco veces campeón de América lo terminó fichando a cambio de 7 millones de dólares.

River va a la carga por Leonardo Fernández, figura de Peñarol Sin embargo, ahora la realidad es totalmente distinta. En Peñarol necesitan aliviar los gastos y Fernández es el contrato más alto de todo el plantel. A pesar de que es una pieza indispensable en el equipo de Diego Aguirre, la dirigencia del Manya considera transferible al jugador y están dispuestos a escuchar ofertas que ronden un monto similar al que le pagaron a Toluca en 2024.

La rompe en el fútbol uruguayo y también con la guitarra: Leo Fernández. Foto: Peñarol Leo Fernández, la gran figura de Peñarol, es pretendido nuevamente por River. Foto: Peñarol En principio no hubo ninguna comunicación entre ambos clubes, pero en las últimas horas Peñarol puso los ojos en Sebastián Boselli, jugador que está en la lista de prescindibles en River. La idea de Stéfano Di Carlo y toda la dirigencia del cuadro de la Banda es ofrecer un préstamo con opción u obligación de compra y ceder al marcador central uruguayo como parte de la negociación.