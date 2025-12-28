Insólito: la final del fútbol femenino de la Liga Mendocina se volvió a suspender y hubo incidentes

Todo comenzó luego de la primera suspensión de esta postergada final , que inicialmente iba a disputarse en el estadio Omar Higinio Sperdutti de Maipú el domingo pasado. En aquella oportunidad, ambos clubes acudieron con más hinchas de lo que habían pautado de antemano y la seguridad decidió no habilitar el desarrollo del partido, teniendo en cuenta que no estaban dadas las garantías para que se desarrolle con normalidad.

En la semana hubo acusaciones cruzadas entre el presidente de la Liga Mendocina , el propio Omar Sperdutti , y la presidenta del departamento de fútbol femenino, la diputada Giuliana Díaz . También hubo acusaciones para con los clubes.

El encuentro se reprogramó para este domingo en cancha de Gutiérrez a pesar de ser en pleno fin de año, con el mismo límite de 150 personas por hinchada. Pero los clubes habrían llevado más y la situación se desbordó. El dispositivo de seguridad organizado por la Policía de Mendoza volvió a asegurar que no había garantías y decidió suspenderlo.

Para colmo, las jugadoras ya se encontraban cambiadas y en el campo de juego dispuestas a dar inicio al partido. De manera insólita se habían reunido todas para posar en una foto contra la violencia entremezcladas, para dar un mensaje que lejos estaba de hacer mella en las afueras del estadio.

Esto porque justamente en los ingresos hubo enfrentamientos entre la policía y los hinchas de Independiente Rivadavia que estaban apostados cerca del ingreso norte en la intersección de Chavarría y Adolfo Calle. Hubo balas de goma por parte de los efectivos para disuadir a estos hinchas violentos. Del otro lado, en el ingreso tradicional de la platea (intersección de Adolfo Calle y Barrera) se encontraban los simpatizantes de Godoy Cruz que también arrojaron proyectiles contra la otra parcialidad y la policía.

Un video registrado por el programa Partido Liquidado retrata el momento de los enfrentamientos.

Los incidentes en la final de fútbol femenino. Gentileza Partido Liquidado

La final del fútbol femenino se suspendió y hubo incidentes La final del fútbol femenino se suspendió y hubo incidentes

La diputada Giuliana Díaz señaló que estaban todos los medios arbitrados para desarrollar este partido pero que los clubes intentaron ingresar con las barras, por lo cual no hubo posibilidad de que la policía garantice la seguridad. "Si no pueden organizar una final, si no tienen los medios y no quieren pagar el operativo la Liga que no lo haga. Pero que lo diga, porque después sacan un comunicado con mi nombre y los que toman las decisiones son los de arriba", señaló.

"Si no pueden pagar un servicio de seguridad, si no tienen los fondos porque tienen 200 de causas, que lo digan. Y si no pueden hacerse cargo, que se corran y que venga otra comisión directiva que se haga cargo del fútbol como se merece", sentenció.

Ahora resta saber qué decisión se tomará, teniendo en cuenta que ahora el encuentro deberá quedar reprogramado ya para el año que viene. También resta saber cuáles serán las disposiciones para la programación de este hipotético partido, si será a puertas cerradas y en qué cancha.