El desopilante motivo por el que se suspendió la final entre el Tomba y la Lepra

La final del torneo femenino de la Liga Mendocina de Fútbol no se pudo jugar por una particular situación que generó malestar en ambos clubes.

El partido que debía jugarse en el estadio de Maipú fue suspendido por falta de garantías.

El encuentro que debían disputar este domingo por la tarde los equipos femeninos de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, correspondiente a la final del torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol, fue suspendido y el partido no se pudo jugar debido a falta de garantías de seguridad.

Con un muy buen marco de público en las tribunas del estadio Omar Higinio Sperdutti y las jugadoras a punto de saltar al campo de juego a disputar un muy esperado partido, finalmente el encuentro no se disputó y será reprogramado.

Godoy Cruz Los hinchas de Godoy Cruz se habían ubicado en el sector este para presenciar la final. Prensa Club Godoy Cruz El Tomba y la Lepra habían accedido al encuentro definitorio tras dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima y Las Pumas, respectivamente, en sendos encuentros de semifinales del actual certamen de primera división.

El desopilante motivo por el que se suspendió la final del fútbol femenino Los rostros de incredulidad e incertidumbre marcaron la calurosa tarde maipucina frente a la demora en el inicio del partido. Con la gente en las tribunas del estadio Cruzado, sólo faltaba que las finalistas pisaran el campo de juego, pero eso nunca ocurrió.

Lepra Los Leprosos se ubicaron en el sector oeste y las jugadoras se acercaron a saludar a los hinchas. Prensa Independiente Rivadavia En el medio, llamados, mensajes, discusiones, y una decisión que sorprendió a todos: el encuentro no se iba a poder jugar debido a la escasa cantidad de efectivos para bregar por la seguridad de todo el público presente.