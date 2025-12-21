El desopilante motivo por el que se suspendió la final entre el Tomba y la Lepra
La final del torneo femenino de la Liga Mendocina de Fútbol no se pudo jugar por una particular situación que generó malestar en ambos clubes.
El encuentro que debían disputar este domingo por la tarde los equipos femeninos de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, correspondiente a la final del torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol, fue suspendido y el partido no se pudo jugar debido a falta de garantías de seguridad.
Con un muy buen marco de público en las tribunas del estadio Omar Higinio Sperdutti y las jugadoras a punto de saltar al campo de juego a disputar un muy esperado partido, finalmente el encuentro no se disputó y será reprogramado.
El Tomba y la Lepra habían accedido al encuentro definitorio tras dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima y Las Pumas, respectivamente, en sendos encuentros de semifinales del actual certamen de primera división.
El desopilante motivo por el que se suspendió la final del fútbol femenino
Los rostros de incredulidad e incertidumbre marcaron la calurosa tarde maipucina frente a la demora en el inicio del partido. Con la gente en las tribunas del estadio Cruzado, sólo faltaba que las finalistas pisaran el campo de juego, pero eso nunca ocurrió.
En el medio, llamados, mensajes, discusiones, y una decisión que sorprendió a todos: el encuentro no se iba a poder jugar debido a la escasa cantidad de efectivos para bregar por la seguridad de todo el público presente.
Según consignaron a MDZ desde el departamento de fútbol femenino de la liga, la comisión de seguridad de la entidad había dispuesto de sólo 20 agentes de seguridad privada para la final. Por ese motivo, y para no correr ningún riesgo durante el desarrollo del evento, se tomó una decisión que generó todo tipo de reacciones.
Ahora será la Liga Mendocina la que deberá determinar cuándo y dónde se jugará el partido, pero por la falta de fechas podría reprogramarse para el año que viene. Por lo pronto, este lunes habrá una reunión.