Provincias Unidas le envió un guiño a Javier Milei, pero exigió diálogo con los gobernadores

Los gobernadores de Provincias Unidas Martín Llaryora e Ignacio Torres se mostraron dispuestos a colaborar con el Gobierno de Javier Milei para avanzar con reformas estructurales, pero pusieron sus condiciones.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y de Córdoba, Martín Llaryora, en el 61° coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Dos de las puntas de lanza de Provincias Unidas, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut), se mostraron de acuerdo en Argentina debe implementar reformas estructurales, pero siempre que se realicen en el marco del diálogo entre la Nación y las provincias. Un sutil mensaje de colaboración con el gobierno de Javier Milei en medio de la campaña electoral.

El guiño de los gobernadores a Javier Milei "Hay que ir a una reforma fiscal buscando competencia y que cada uno cobre y perciba para cumplir por las funciones que está ofreciendo", enfatizó Llaryora durante un panel en el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Por su parte, Torres afirmó que "es un momento fundamental para debatir una reforma fiscal".

Sin embargo, más allá de mostrarse de acuerdo con la administración libertaria en esos puntos, los mandatarios insistieron en que "el estado nacional debe sentarse a negociar con las provincias". Para eso, Llaryora enfatizó que la discusión debe ser franca y equitativa, pero advirtió: "No veo una actitud del gobierno clara y honesta en este tema".

Los gobernadores de Provincias Unidas en el encuentro que llevaron a cabo este martes en Chubut. Los gobernadores de Provincias Unidas aspiran a convertirse en la tercera fuerza en las próximas elecciones. Provincias Unidas Los reclamos al Gobierno Entre las principales críticas, el chubutense acusó al Gobierno de Milei de no enviar los fondos que recauda y que tienen asignación específica para las provincias, como por ejemplo los fondos en educación y salud, y disparó: "El gobierno está recaudando más y no cumple con sus obligaciones". En paralelo, también cuestionó el presente de las jubilaciones, salud y la falta de inversión en infraestructura.

Por su parte, el peronista cordobés consideró que cualquier reforma que plantee el Gobierno debe realizarse en "un marco general de país" y que el objetivo siempre debe ser incentivar la inversión, la producción y el trabajo porque "cualquier modelo debe estar fundado en la sostenibilidad social".