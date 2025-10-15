Los gobernadores de Provincias Unidas presentaron a sus candidatos en CABA e impulsaron un "plan productivo federal"

Los gobernadores de Provincias Unidas presentaron este miércoles a sus candidatos para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, encabezados por Martín Lousteau y Florencio Randazzo , respectivamente. En ese marco, destacaron la necesidad de un modelo presidencial que pretenda “un plan productivo federal”.

El mandatario de Córdoba, Martín Llaryora , advirtió que “es la primera vez que hay una salida y es con un plan productivo ” que, comentó, “ será federal o no será nada ”.

Las declaraciones del cordobés se enmarcaron en el acto de lanzamiento en el estadio Obras de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por sus colegas Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut), además del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Por su parte, el senador de la UCR Martín Lousteau , candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, afirmó que “hay otra manera de resolver nuestros problemas, sin gritar sino pensando mejor” y “sin odio sino con consenso y respeto”.

También abogó por gobernar “apalancándose no en lo financiero sino en lo productivo; ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien”.

Por su parte, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo llamó a “extender” el espacio “a lo largo y ancho de la Argentina”, al afirmar que el armado representa “la única alternativa de gobierno porque los demás han fracasado” y que de esas filas saldrá el “próximo presidente” del país.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien también integra el espacio, no pudo participar del acto por “razones de agenda”, según informaron los organizadores.